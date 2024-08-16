民眾在地檢署加掛民進黨黨旗：法律角度分析

【刑法第160條侮辱國旗罪？】

本條第1項規定的處罰行為是：「意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者」，如果該民眾再放上民進黨黨旗時，有摘下一張我國國旗，將會符合「除去」的構成要件。然而，另外一個要注意的構成要件是「意圖侮辱中華民國」，該名民眾是否有這樣的意圖呢？掛上執政黨黨旗的行為應該只是想要表示出自己對於政治的熱衷程度，充其量只是一種個人想法的表達，應該不能算是侮辱我國國旗（比如：若該民眾在我國國旗上大��大寫上三字經，就有可能會符合意圖侮辱的要件），所以也不會成立侮辱國旗罪。

附帶一提，先前刑法第140條第2項有侮辱公署罪，但在2021年底已經三讀通過刪除囉！所以也不可能有侮辱公署的成立了。