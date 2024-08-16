理科太太的心理諮商課程：合法性和界限的討論

【理科太太賣心理諮商筆記課程，這樣違法嗎？】
知名網紅理科太太最近在網路上籌資開設心理諮商筆記，透過課程向學員分享怎麼發覺身體警訊和辨別情緒、和他人的相處關係，以及如何接受改變中的自己，並如何面對外人眼光，課後還有提供學員一些練習。
課程發布之後，在網路上引起廣大的討論，在心理師圈也引起不小的反彈，有不少討論理科太太在沒有心理師執照的情況下開設課程是不是妥適。撇除感性的分析，理科太太這樣做，會違法嗎？也是一個值得關注的問題。
【要做心理諮商，要遵守心理師法】
依照心理師法的規定，要擔任「諮商心理師」需要經過考試及格取得證書才可以。而諮商心理師可以做的業務，規定在第14條，包含心理狀態與功能的心理衡鑑、心理諮商、治療的行為，並且依照42條第1項的規定，如果沒有拿到諮商心理師的資格，又做第14條規定的心理諮商業務，會被判處二年以下有期徒刑，且得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。
是不是在執行心理諮商師的業務，有沒有做「心理諮商」是一個判斷的關鍵，但是不是心理諮商有判斷上的困難。如果認為「心理諮商」是經過對談，由對談者給出建議、引導而讓對談的另一方得到心理的治癒，這樣定義下界線會非常模糊，好比算塔羅牌、與神父告解或去廟宇問事都算「心理諮商」。
而參考衛生署對「心理諮商的定義」定義，諮商是一個受過專業訓�練者與一個求助者有目的性的談話過程，或是代表「受過訓練的諮商員」與「案主」之間的專業關係，而心理治療則是指心理治療師對於求助者的心理與行為問題進行矯治的過程。這樣的定義似乎可以把上面像是算塔羅牌的相關情況排除。也就是說，求助者在相信諮商員是受過專業訓練，並有目的性的開啟談話，才是所謂的諮商。
因此如果求助者相信諮商員具有專業，並開啟談話進行治療，但諮商員沒有執照，那諮商員就會觸犯心理師法；但如果求助者本身知道要對談的人並不是受過心理諮商相關專業訓練的人，開啟的談話就不會是「心理諮商」那即便對談的人沒有心理師執照，也不會觸犯心理師法（好比塔羅牌算命）。
【之前有人被心理師法處罰過嗎？】
遍尋法院的判決，可以發現受心理師法判決的個案比較少。
但先前就有一名高中註冊組長，在沒有拿到諮商心理師資格的情況下，先在臉書粉專上自稱自己是心理學專家，並且開設工作室，讓民眾預約晤談，並收取費用。
這樣的行為依照上面的定義，很明顯的民眾都相信他是受過專業訓練的諮商員，願意和他開啟晤談進行心理諮商，但事實上該名高中註冊組長，並沒有拿到證照，因此他就觸犯了心理師法的42條，最後被判處5個月的有期徒刑。
不過法院的判決先例中，還沒有出現像是沒有心理師證照在網路開設課程或是出書教受民眾，違反心理師法的案例。
【理科太太的作法，可能遊走觸法邊緣！？】
那理科太太這樣做究竟有沒有違法呢？
由於課程還沒有實際推出，因此理科太太有沒有違�法，沒有辦法完全確定。
但是如果理科太太有塑造出她受過心理學相關的專業訓練，課程中有包含線下的練習對談，並且有對學員提供個案的練習建議或是幫助，那就有可能會落入上面的心理諮商，在理科太太沒有心理師證照的情況下，就會觸犯心理師法，而有被處罰的可能。
理科太太的課程有沒有違法或許要等真正推出才能更精確地分析，後續的發展就讓我們持續關注下去。
新聞來源：https://star.ettoday.net/news/2398974