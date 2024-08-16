理科太太的心理諮商課程：合法性和界限的討論

【要做心理諮商，要遵守心理師法】

依照心理師法的規定，要擔任「諮商心理師」需要經過考試及格取得證書才可以。而諮商心理師可以做的業務，規定在第14條，包含心理狀態與功能的心理衡鑑、心理諮商、治療的行為，並且依照42條第1項的規定，如果沒有拿到諮商心理師的資格，又做第14條規定的心理諮商業務，會被判處二年以下有期徒刑，且得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。

是不是在執行心理諮商師的業務，有沒有做「心理諮商」是一個判斷的關鍵，但是不是心理諮商有判斷上的困難。如果認為「心理諮商」是經過對談，由對談者給出建議、引導而讓對談的另一方得到心理的治癒，這樣定義下界線會非常模糊，好比算塔羅牌、與神父告解或去廟宇問事都算「心理諮商」。

而參考衛生署對「心理諮商的定義」定義，諮商是一個受過專業訓�練者與一個求助者有目的性的談話過程，或是代表「受過訓練的諮商員」與「案主」之間的專業關係，而心理治療則是指心理治療師對於求助者的心理與行為問題進行矯治的過程。這樣的定義似乎可以把上面像是算塔羅牌的相關情況排除。也就是說，求助者在相信諮商員是受過專業訓練，並有目的性的開啟談話，才是所謂的諮商。

因此如果求助者相信諮商員具有專業，並開啟談話進行治療，但諮商員沒有執照，那諮商員就會觸犯心理師法；但如果求助者本身知道要對談的人並不是受過心理諮商相關專業訓練的人，開啟的談話就不會是「心理諮商」那即便對談的人沒有心理師執照，也不會觸犯心理師法（好比塔羅牌算命）。