人壽保險解約金：強制執行債務的最後一道防線

【大法庭做出結論，肯定於必要時可以執行保險解約金】

雖然先前法院對此有所爭議，但這些爭議都要在最高法院108年度台抗大字第897號大法庭裁定後成埃落定，大法庭認為「執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。」，原因有以下三點

人壽保險中因採平準保費制，所預(溢)繳保費累積而形成的保單價值準備金，依保險法規定，其於壽險契約終止時，得請求保險人償付解約金，或基於保單借款權向保險人借款等，享有將保單價值轉化為金錢給付之權利，此基於壽險契約請求返還或運用保單價值之權利，為其所有之財產權。（保險法第116條、第119條第1項、第120條第1項） 要保人依保險法第119條第1項規定之終止權，係依與一般財產契約無異之壽險契約所生之權利，非以身分關係、人格法益 或對保險人之特別信任關係為基礎，得隨同要保人地位之變更而移轉或繼承，並不具有一身專屬性。 要保人基於壽險契約請求返還或運用保單價值之權利，為其所有之財產權，得為強制執行之標的。而終止壽險契約，乃使抽象之保單價值轉化為具體解約金償付請求權 所不可欠缺，係達成換價目的所必要之行為，執行法院自得為之。

不過，雖然大法庭認為人壽保險契約的保險解約金可以當作強制執行的客體，但同時也認為執行法院於裁量是否行使終止權執行解約金債權時，要先賦與債權人、債務人或利害關係人陳述意見之機會，並兼顧債權人、債務人及其他利害關係人之權益，為公平合理之衡量。