東非狒狒之死：法律透視下的悲劇

前陣子，一隻東非狒狒逃離原本的受豢養的地方鬧的狒狒揚揚。一開始爭執的是這隻狒狒是誰家的狒狒，但隨著日子的過去，焦點逐漸轉向狒狒被抓到了沒。最後，狒狒在桃園農委會、六福村人員、還有一名獵人的圍捕下被抓到，當下慶祝的人聲鼎狒，卻不知狒狒早已傷重去世。

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