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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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苗栗地方法院在一月的時候有一個這樣的案例，有一集合式住宅大樓，該大樓的區分所有權人會議多數同意電信公司在大樓屋頂上架設基地台。而後來則有少數住戶表示頂樓應該是所有區分所有權人共有的，在沒有經過他們的同意的情況之下，電信業者不可架設基地台。
高等法院高雄分院審理一件中國男性來台旅遊遭路燈電死的國賠案件，認定依照國家賠償法高雄市政府工務局養護工程處必須賠償該名男性的父母約共464萬的賠償。中國人民？用我國的國家賠償法？WHY？
近來隨著人民的權利意識逐漸提高，許多人在遇到警察臨檢或者是��不合法的盤查時，常常直接拒絕甚至藉機教育員警；部分員警甚至因為人民不配合，直接對人民「起跤動手」。
清明連假結束不久，前段時間不少人都有回鄉掃墓，弔念過世的親人。
在現代通常為了祭祀的方便，都會將遺體火化成骨灰，放於塔位中或在家中祭拜。
在未亡人心中，逝者的骨灰是非常重要的，也常常衍伸出與骨灰相關的法律爭議，就讓本文簡單的介紹一些關於骨灰的法律問題！
前陣子，一隻東非狒狒逃離原本的受豢養的地方鬧的狒狒揚揚。一開始爭執的是這隻狒狒是誰家的狒狒，但隨著日子的過去，焦點逐漸轉向狒狒被抓到了沒。最後，狒狒在桃園農委會、六福村人員、還有一名獵人的圍捕下被抓到，當下慶祝的人聲鼎狒，卻不知狒狒早已傷重去世。
魔獸來台、林書豪球賽、棒球經典賽、BLACKPINK演唱會，體壇、娛樂圈的盛事超夯。在大家都想去一票難求的情況下，售票日可說是粉絲們的「搶票戰場」。
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