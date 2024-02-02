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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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17歲少年搭乘計程車到新北當鋪連開四五十槍之後，回到原本的計程車上，要司機帶他直接到派出所投案。
消費滿1000送100折價券、禮券、集點換贈品，這些可以刺激消費的行銷手法，對大家來說一定不陌生。折價券、禮券、集點卡這些優惠，平常來說或許只是買東西時額外的小確幸，但有人卻利用不法的手段去偽造這些東西，有的只是想貪圖小便宜，用折價券換到免費的雞排，有的卻會假的禮券騙商家，而這些行為會成立刑法的什麼罪呢？讓我們看下去！
咖啡買十杯再送一杯、集滿十點換一份甜點⋯⋯這些都是商家常見的促銷手段。如果消費者利用不正當的手段瘋狂蒐集點數，會有什麼樣的責任呢？
近期立法院三讀通過，修正了司法院釋字第748號解釋施行法中關於「收養」的規範，可以說是完善了同性婚姻配偶收養制度，而修法究竟改了什麼？修法前的規定以及法院怎麼說？讓本文一一說明！
5月12日立法院三讀通過修正《文化創意產業發展法（下稱文創法）》，修正條文內容之一為了要重罰黃牛，希望能夠遏止高價轉售票券、剝削消費者的情形，並達到提升藝文活動品質的目標。
近期轟動社會的五億高中生墜樓案，高中生曲折離奇的生世和最終是否真的是剛結婚沒多久的配偶想藉此取得財產而將其殺害，都是大家廣為討論的議題。
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