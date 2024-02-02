別輕視小便宜！偽造消費優惠券可能面臨的法律後果

消費滿1000送100折價券、禮券、集點換贈品，這些可以刺激消費的行銷手法，對大家來說一定不陌生。折價券、禮券、集點卡這些優惠，平常來說或許只是買東西時額外的小確幸，但有人卻利用不法的手段去偽造這些東西，有的只是想貪圖小便宜，用折價券換到免費的雞排，有的卻會假的禮券騙商家，而這些行為會成立刑法的什麼罪呢？讓我們看下去！

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