詐欺還是不正當手段？探討消費者集點行為的法律面向

【刷別人點數換贈品，也成立第339條之3】

小編在找判決中，看到一個有趣的案例跟大家分享，加油站員工利用遺失未認領的會員卡裡的點數換取加油站贈品，法院認為，該員工電腦誤以為員工就是那張卡片的原本所有人，並且拿點數去換贈品，因此也符合第339條之3。

大家在日常生活中集點時，想必跟小編一樣常常覺得好想一次集好集滿趕快換東西，不過也要注意不要走偏門，否則可能會被吉好吉滿