五億高中生墜樓案：婚姻、遺產和法律的複雜交錯

【高中生母親，有什麼方法可以讓高中生另一半繼承不了嗎？】

如同前面提到的，由於高中生與他的配偶有成立婚姻關係，所以配偶才是當然繼承人，但如果兩人的婚姻關係沒有成立，就不一樣了！

婚姻關係的成立，不論是異性婚姻或是同性婚姻，除了具備法規所規範的結婚成立要件以外，雙方結婚當事人都要有成立婚姻關係並且有要共同生活意思表示，也就是所謂的「婚姻意思」，如果當事人一方或雙方欠缺婚姻意思，即便有到戶政機關登記，也不能認為這就是一個有效的婚姻，像是如果其中一方明明心裡不想要，對方也知道；或是兩個人串通好要假結婚，這種都有可能會被認為婚姻的意思表示無效，也就是說從頭到尾婚姻關係都沒有成立。（臺灣苗栗地方法院家事判決102年度婚字第51號參照）

高中生的母親依照民法1138條的規定也是高中生的繼承人，因此也有分配遺產的權利，而具有確認高中生與其另一半婚姻關係無效的確認利益。在這個情況下，母親或許可以提起確認高中生與其配偶婚姻關係無效的訴訟，去確認當時雙方結婚的時候是不是有「婚姻意思」，如果沒有的話，那婚姻就自使得不成立，高中生的另一半自然也不能繼承高中生的五億房產。

不過，目前這個案件還充滿疑雲，究竟真相是什麼，還要等��到檢警的調查才能知道，在那之前，我們只能就法律面做進一步的思考，後續會怎麼發展，值得持續關注！

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