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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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五億高中生墜樓之謎到現在仍然尚未被解開，陸陸續續仍然還有新聞出來，法院也將在六月底處理婚姻有沒有效的問題。目前檢察官就與高中生結婚的夏男殺人罪部分不起訴，不過以「使公務員登載不實罪」起訴夏男。
日前，屏東一名男大學半夜到宿舍走廊裝水時，聽到鄰居房間傳來情侶「愛愛」的聲音，於是打開手機的錄影，悄悄的站在鄰居房門50公分處，錄下情侶纏綿悱撤的聲音，之後更將影片上傳到社群平台，發文把當下聽到聲音的過程寫了出來，情侶在社群網站看到貼文後，生氣的報警處理，後來男大學受到檢察官起訴，法官審理後依「無故竊錄他人非公開活動罪」和「散布竊錄他人非公開活動內容罪」判處50天拘役和3個月有期徒刑，但緩刑2年。
前陣子，新竹一名女子要到ATM領錢時，發現ATM的出鈔口，自己吐出了1萬，高興之餘，就把這1萬元當意外之財收入口袋，後來郵局點鈔發現少了錢，報警後才發現是被女子拿走。後來女子被起訴，最後除了要歸還1萬塊外，還被判處1萬2千元。
日前有一名女子在百貨公司購物時，在走道上被電線絆倒，跌倒後除了受傷以外，身上的東西也有毀損。事情發生後，女子對百貨公司提告，請求財產損害和慰撫金的賠償，不過女子除了以常見的侵權行為損賠請求以外，比較特別的是提出了所謂的「懲罰性賠償金」請求，那這是什麼呢？
法院判決主文上常常出現以下的文字（或類似文字）：「⋯⋯處有期徒刑OO月，如易科罰金，以新臺幣OO元折算壹日。」判決主文寫的「如易科罰金」，一定可以易科罰金嗎？如果沒有寫，一定不可以易科罰金嗎？這個的問題也是前陣子「松山之亂」（2021年四海幫闖入警局大砸會）被拒絕不得易科罰金所面對的問題。
近期一群大學生和熱炒店之間因為提供白飯的問題，產生爭議，雙方因爲留言、互相的回應，加上媒體渲染以及社會大眾的討論，出現最近的「白飯之亂」。
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