情侶隱私受侵害：男大學生錄音事件的教訓與反思

日前，屏東一名男大學半夜到宿舍走廊裝水時，聽到鄰居房間傳來情侶「愛愛」的聲音，於是打開手機的錄影，悄悄的站在鄰居房門50公分處，錄下情侶纏綿悱撤的聲音，之後更將影片上傳到社群平台，發文把當下聽到聲音的過程寫了出來，情侶在社群網站看到貼文後，生氣的報警處理，後來男大學受到檢察官起訴，法官審理後依「無故竊錄他人非公開活動罪」和「散布竊錄他人非公開活動內容罪」判處50天拘役和3個月有期徒刑，但緩刑2年。

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