心情差辱罵公司 律師曝：恐吃官司

法律上的人格有區分成「自然人」和「法人」，自然人就是指像正在看這篇文章 的大家；法人就是指被創造出有負擔權利義務的能力的法律上人格，譬如一般的公司、某某基金會或是農會等等。 比較特別的是，因為法人是創造出來的人格，所以它並不會有情緒、或是精神上的痛苦等等，這樣一來法人還會不會是誹謗罪的被害人呢？會不會因為罵法人而成立誹謗罪呢？

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