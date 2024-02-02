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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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前段時間，誠品書店（誠品公司）對誠品搬家公司提告侵害商標，開啟兩個「誠品」的商標大戰，這場戰爭一路從地方法院由誠品搬家勝訴，到二審高等法院誠品公司逆轉勝訴、再到最高法院因爲原先二審的程序事項不合法駁回，直到最近的更一審判決出爐，依然由誠品書店獲得勝訴。
苗栗有一名男子車子發動、車門打開坐在車上，警方對該名男子進行酒測，測得酒測值0.66，警方除了以公共危險罪移送，也依照道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款以及第10項開了一張十二萬五千元的罰單，該名男子不服提起行政訴訟，後罰單被行政法院撤銷（臺灣苗栗地方法院行政訴訟判決112年度交字第2號）。
八月初時法務部表示，無論是在國外或者是國內「引誘」施用大麻，都會違反毒品危害防制條例。在法務部新聞稿當中，法務部說明，無論是在網路上教導他人如何使用大麻，或者是散布「大麻無害論」去引誘他人施用大麻，都會構成毒品危害防制條例第7條第2項的「引誘他人施用二級毒品」罪。
2018年臺灣發生了一起「苗栗邱姓叔姪案」的動物保護法事件，引起諸多動保人士關注，經苗栗地檢署以違反動物保護法第25條第2款提起公訴，在2019年9月25日時一審判決結果出爐為無罪判決，而2020年3月24日二審卻翻盤有罪定讞，究竟發生了什麼事情呢？
2020年3月24日，苗栗邱姓叔姪案動物保護法案件結束，一審判決無罪，而二審改判有期徒刑5個月，併科罰金新臺幣25萬元，這起事件引起諸多動保人士關注，除法律上動保案件的特殊性質外，也有人提倡應該增設「動保警察」制度以維護動物的權益，究竟特殊性質在哪裡？而動保案件於辦理中困難何在？動物警察又是什麼呢？
法律上的人格有區分成「自然人」和「法人」，自然人就是指像正在看這篇文章 的大家；法人就是指被創造出有負擔權利義務的能力的法律上人格，譬如一般的公司、某某基金會或是農會等等。
比較特別的是，因為法人是創造出來的人格，所以它並不會有情緒、或是精神上的痛苦等等，這樣一來法人還會不會是誹謗罪的被害人呢？會不會因為罵法人而成立誹謗罪呢？
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