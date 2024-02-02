保險金是否屬於遺產？理解法定繼承人的重要性

每個人都有可能會遇到配偶或家人過世的時候，而過世所取得的保險金是否是「遺產」呢？這個問題非常重要但也很簡單，因為保險法第112條寫了：「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。」，因此在有受益人的情況下，保險金當然不屬於遺產的一部分。不過以下我們有一個更困難的問題⋯⋯

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