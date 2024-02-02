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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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前陣子有一名貴婦在SOGO百貨公司跌到，要求SOGO對她所造成的損害進行賠償。法院認為SOGO應判賠三百多萬，其中包含醫療費用、往返醫療院所的交通費用、貴婦當天穿的衣物和手錶（因為一摔就都壞了）、慰撫金等等，其中法院判賠的一項還包含「取消預定行程之損失」。這項損失是因為，貴婦本來要出國旅遊、參加郵輪行程，但經這一摔，行動不便而必須取消機票和行程，而取消所產生的損失，也包含在SOGO的賠償範圍中。
華莎之前在成均館大學的校慶表演上，一如以往自己的風格勁歌熱舞，其中有一個舞蹈動作為華莎「舔了自己的舌頭、蹲下腳打開、順勢用手摸下體」，後遭到告發「公然猥褻罪」（韓國法），影片上傳到網路上後也引發熱議。
近幾個月Metoo在台灣不斷地延燒，各界皆有相類似的案例持續被揭發。而政府各院也提出相類似的作為，希望能夠透過法律的修正讓學校師生、工作職員等各行各業的人都能夠獲得更充足的保障。
7月21日，第一件由國民法官參與審判的案件在歷經3天的審理之後作出判決，案件事實為一名受暴婦女長期受到丈夫家暴，後在2022年11月底親手殺死了虐待她40年的丈夫。該名婦女被論以殺人罪、處以7年2個月。
彰化有一名婦人帶別人家的5歲小孩到鵝肉店借用廁所，不料小孩卻在突然在店裡跑起來，撞上放在員工區裡的裝有滾燙湯汁的大湯鍋，小孩全身燙傷，該名婦人被判過失重傷罪。該名婦人先前是這位小孩的保母，不過在案發當時，該婦人已經不是保母，只是剛好幫忙照顧（就是認識的人幫忙照顧一下的那種）。不過，�是不是「保母」，有差嗎？
癲癇發作時，常常沒有徵兆，而且會伴隨強烈的肌肉抽搐、意識不清，讓發病者沒有辦法控制自己的行動。如果是在開車或是騎車時發生，那就更加危險了！這時候如果出車禍，還把別人撞傷，可以說因為癲癇發作而免責嗎？
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