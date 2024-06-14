別輕視小便宜！偽造消費優惠券可能面臨的法律後果

【做假的，再拿去使用，會成立什麼罪？】

首先，就做假的禮券、折價券、集點卡來說，最直接想到的應該是刑法「偽造文書罪章」的相關罪名，但是在這個罪章中，偽造的東西在法律上被認定是什麼，不只罪名不一樣，刑度也有很大的差別。

這些東西比較容易想到是「私文書」、「準私文書」或是「有價證券」，在刑法裡面的「私文書」需要符合一些特性，簡單來說具有寫在紙上或是一些實體物上，並且具有一定意義而且可以存在一定時間的文字或是符號的，那就是所謂的刑法上「私文書」；而「準私文書」則是指在紙上或是物品上的字、符號等，而且可以表明一定用意的，而偽造準私文書會被歸類在��偽造文書，成立一樣的罪名；至於「有價證券」的定義則是：可以表彰一定財產權（財產性），而且使用或處分這個證券上面說的權利時（占有性），必須要占有（拿在手上，或是可以支配）該張證券，而要不要可以流通，則有不同看法，早期的法院見解認為需要具有流通性才是刑法的「有價證券」（司法院院解字3291號），但近期大部分法院的見解認為，只要符合前面的要件，也就是具有財產性、占有性就會被認為是刑法上的「有價證券」。

而如果把禮卷、折價券、集點卡認為是一般的「私文書/準私文書」，只有單純偽造的話，會成立刑法210條的罪，而刑度是5年以下有期徒刑，但如果這些東西被認定為「有價證券」的話，那就會變成刑法201條的罪，刑度就會來到3年以上10年以下的有期徒刑，可以說是非常的重。