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別輕視小便宜！偽造消費優惠券可能面臨的法律後果

別輕視小便宜！偽造消費優惠券可能面臨的法律後果

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-05-16更新 2024-06-14
雷皓明律師
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消費滿1000送100折價券、禮券、集點換贈品，這些可以刺激消費的行銷手法，對大家來說一定不陌生。折價券、禮券、集點卡這些優惠，平常來說或許只是買東西時額外的小確幸，但有人卻利用不法的手段去偽造這些東西，有的只是想貪圖小便宜，用折價券換到免費的雞排，有的卻會假的禮券騙商家，而這些行為會成立刑法的什麼罪呢？讓我們看下去！

【貪小便宜偽造禮券、折價券、集點卡，小心觸法！】

消費滿1000送100折價券、禮券、集點換贈品，這些可以刺激消費的行銷手法，對大家來說一定不陌生。折價券、禮券、集點卡這些優惠，平常來說或許只是買東西時額外的小確幸，但有人卻利用不法的手段去偽造這些東西，有的只是想貪圖小便宜，用折價券換到免費的雞排，有的卻會假的禮券騙商家，而這些行為會成立刑法的什麼罪呢？讓我們看下去！

【做假的，再拿去使用，會成立什麼罪？】

首先，就做假的禮券、折價券、集點卡來說，最直接想到的應該是刑法「偽造文書罪章」的相關罪名，但是在這個罪章中，偽造的東西在法律上被認定是什麼，不只罪名不一樣，刑度也有很大的差別。

這些東西比較容易想到是「私文書」、「準私文書」或是「有價證券」，在刑法裡面的「私文書」需要符合一些特性，簡單來說具有寫在紙上或是一些實體物上，並且具有一定意義而且可以存在一定時間的文字或是符號的，那就是所謂的刑法上「私文書」；而「準私文書」則是指在紙上或是物品上的字、符號等，而且可以表明一定用意的，而偽造準私文書會被歸類在偽造文書，成立一樣的罪名；至於「有價證券」的定義則是：可以表彰一定財產權（財產性），而且使用或處分這個證券上面說的權利時（占有性），必須要占有（拿在手上，或是可以支配）該張證券，而要不要可以流通，則有不同看法，早期的法院見解認為需要具有流通性才是刑法的「有價證券」（司法院院解字3291號），但近期大部分法院的見解認為，只要符合前面的要件，也就是具有財產性、占有性就會被認為是刑法上的「有價證券」。

而如果把禮卷、折價券、集點卡認為是一般的「私文書/準私文書」，只有單純偽造的話，會成立刑法210條的罪，而刑度是5年以下有期徒刑，但如果這些東西被認定為「有價證券」的話，那就會變成刑法201條的罪，刑度就會來到3年以上10年以下的有期徒刑，可以說是非常的重。

【所以偽造禮券、折價券、集點卡會成立什麼罪呢？】

讓我們看一下過去的案例；在偽造SOGO禮券的案例中，法院認為SOGO現金禮券具有財產價值，且其權利之行使，是以該禮券之占有為要件，自屬「有價證券」，而成立偽造有價證券罪（臺灣高等法院 107 年度上訴字第 329 號刑事判決參照）；另外偽造家樂福30元折價券的案例中，法院也認為這種30元的現金折價券是屬於「有價證券」，也成立偽造有價證券罪（臺灣臺中地方法院刑事判決109年度訴字第676號）。至於集點卡，如果以集10點可以換雞排的集點卡為例，偽造不足10點的時候，那偽造的點數應該是「準私文書」的性質，但如果已經偽造滿10點可以換雞排，那依照法院的判斷，或許就有可能會被認為是「偽造有價證券」了。

不過筆者也認為，法院在有價證券的判斷上把「流通性」這個要件弱化，似乎會讓偽造禮券、折價券的行為人，成立過重的罪，是否將「流通性」納入考量，是可以再思考的。

【別貪小便宜，東西沒拿到還被判刑！？】

總之，偽造禮券、折價券、集點卡這些行為，依現行法院的判斷是會成立蠻重的罪名，此外行為人通常會把這些偽造的東西對店家使用，這時候除了會成立「行使偽造有價證券」或是「行使偽造私文書」，還會成立「詐欺罪」，最後則會用比較重的罪來論處，而已「行使偽造有價證券」來論，可以說是非常重。

如上面提到家樂福30元折價券的案例，就被判處了1年10個月，因此千萬別為了貪小便宜，而偽造禮券、折價券、集點卡，最後弄的東西沒換到，還被判刑！

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