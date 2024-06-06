從不平等到平等：台灣修法保障同性婚姻家庭的子女權益

【修法前的狀況是？】

在司法院釋字第748號解釋施行法（以下稱：施行法）中，和「收養」有關係的條文規定在第20條，條文規定依施行法成立婚姻關係的同性配偶，在收養另一方之「親生子女」時，準用民法相關收樣的規定。條文看似沒有什麼問題，但關鍵就在「親生子女」的文字。依照條文的解釋，同性婚姻家庭不可以共同收養沒有血緣關係的養子女，也不可以收養先前其中一方收養的養子女，只有在該子女是其中「一方親生」而有血緣關係的情況下才可以收養。在這樣的情況下和異性婚姻的配偶可以一同收養沒有血緣關係的子女比較起來，是具有差別待遇存在的。

並且在實際運作上，也會造成第一顯處理收養的社會工作人員難以處理，例如其中一方婚前有收養一名無血緣關係的子女而有該子女的親權，婚後由於另一外伴侶是不能收養的，擁有親權的伴侶如果遇到意外不能行使親權，另一位伴侶由於沒有收養該名子女，該子女將面臨無法交由另一位伴侶照顧的情形，而可能脫離現有的家庭，回到安置機構，對子女的最佳利益可說是有所侵害的。