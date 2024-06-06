黃牛票轉售新規定：台灣政府加強打擊票券不法交易

【打擊黃牛很好，但是否已經太過嚴厲？】

第10-1條為了打擊黃牛，把行政罰鍰提得很高（賣一張一千元的黃牛票可以罰一萬到五萬）、也加入了刑罰。不過我們來看看第2項，身為可能有突發狀況而忽然不能去看演唱會的一般民眾，如果轉售給親朋好友，加收手續費郵寄費，加起來大於票面金額，可以嗎？比如說：一張票一千元，我去超商領票手續費40元、郵寄費收40元，總共轉售1080元，可以嗎？

修法理由當中說不行！修法理由表示，轉售金額最多只能是票面金額或定價，超過的都不行。但其實我們查閱了當時討論修法時不同立委的諸多提案，提案當中都有提到手續費、郵寄費，這類屬於正當的成本支出應該是可以向購票人收取；此外，另外也有一個提案版本是寫只要不超過票面金額百分之十，都是合法的轉售（如：一千元的票賣一千一是沒問題的），但修法結果則是強硬的認為都不能超過票面金額。

打擊黃牛大家應該都樂見，積極修法也很值得肯定，但是重懲之外，可能會有矯枉過正的副作用，這也是我們應該要注意的。

新聞來源：https://www.mirrormedia.mg/story/20230512edi021/