黃牛票轉售新規定：台灣政府加強打擊票券不法交易

【《文化創意產業發展法》三讀通過，黃牛請自制！】
5月12日立法院三讀通過修正《文化創意產業發展法（下稱文創法）》，修正條文內容之一為了要重罰黃牛，希望能夠遏止高價轉售票券、剝削消費者的情形，並達到提升藝文活動品質的目標。
【其實黃牛票本來有懲罰喔！】
這次文創法的修正並不是我國第一條規範黃牛票的法律，在這次修法之前，我們的《社會秩序維護法》第64條第2款有規定：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者。」實務上將演唱會、藝文活動票券認為是社維法本款的「遊樂票券」，除果違反本款，處罰是行政罰（三日以下拘留或一萬八以下罰鍰），而且還有加上「非自用」與「圖利」的規定，讓比如說：突然不能出席演唱會等情形不會被處罰。所以本次修法前也有處罰規定喔！
【社維法太輕，修法重懲！】
新修正的文創法第10-1條第2項規定，如果把藝文票卷以「超過票面金額或定價販售者」，依照票券張數，處以票面金額或定價十倍和五十倍的罰鍰；另外在同條第3項規定的「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」，跟第2項的行政罰不同，而是以刑法處理。第3項所指的行為，舉例來說：用電腦的外掛程式大量購買票卷規避購票上限、快速搶票都是第3項要規定��的行為。
【打擊黃牛很好，但是否已經太過嚴厲？】
第10-1條為了打擊黃牛，把行政罰鍰提得很高（賣一張一千元的黃牛票可以罰一萬到五萬）、也加入了刑罰。不過我們來看看第2項，身為可能有突發狀況而忽然不能去看演唱會的一般民眾，如果轉售給親朋好友，加收手續費郵寄費，加起來大於票面金額，可以嗎？比如說：一張票一千元，我去超商領票手續費40元、郵寄費收40元，總共轉售1080元，可以嗎？
修法理由當中說不行！修法理由表示，轉售金額最多只能是票面金額或定價，超過的都不行。但其實我們查閱了當時討論修法時不同立委的諸多提案，提案當中都有提到手續費、郵寄費，這類屬於正當的成本支出應該是可以向購票人收取；此外，另外也有一個提案版本是寫只要不超過票面金額百分之十，都是合法的轉售（如：一千元的票賣一千一是沒問題的），但修法結果則是強硬的認為都不能超過票面金額。
打擊黃牛大家應該都樂見，積極修法也很值得肯定，但是重懲之外，可能會有矯枉過正的副作用，這也是我們應該要注意的。
新聞來源：https://www.mirrormedia.mg/story/20230512edi021/