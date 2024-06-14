少年開槍後自首，減刑機會有多大？刑法第62條解析

【我去警察局自首了，可以減刑嗎？】
17歲少年搭乘計程車到新北當鋪連開四五十槍之後，回到原本的計程車上，要司機帶他直接到派出所投案。
刑法第62條 有規定，自首得減輕其刑，本案當中少年自己到警察局投案算是「自首」嗎？如果是的話，未來本案在量刑的時候，少年就可能可以適用減輕其刑的優惠規定。
【刑法第62條】
刑法第62條規定：「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。但有特別規定者，依其規定。」本條的立法理由在於，因為行為人的自首，一方面除了可以讓偵查單位更容易找到犯人，另一方面也為了要獎勵犯人能夠知所悔悟而投案，所以設立本條讓行為人可以有優惠減輕其刑（最高法院79年度台上字第1498號刑事判決參照）。
而條文中的「未發覺之罪」是什麼意思呢？只要是偵查機關或公務員不知道有犯罪的事實，或者是就算知道有犯罪事實，但是不知道誰是犯罪人，都屬於「未發覺之罪」（可參考如：101年度臺上字第3340號判決）。而自首的方式有很多種：自行投案、託人傳達、言詞書面都可以（可參考如：最高法院24年上字第1162號判例）。
【自行投案，但是卻不是「自首」！】
雖然自首的方式包含自行投案，不過在本案當中卻很可能沒辦法適用第62條的優惠規定。為什麼呢？根據自首的立法理由說明，自首可減輕其刑的原因之一在於希望犯人悔悟早日投案，不過像是在本案當中，可以知道這名少年其實已經知道他要到當鋪開槍，並在開槍之後馬上到派出所投案，這樣是否還能夠算是有自行悔悟而去投案呢？
實務上有發生過在警察要打開裝有槍枝的包包時，行為人表示袋子內裝有槍枝的案例，法院認為，就算行為人未表示有槍枝，警察下個動作就要打開包包檢查了，勢必會找到槍枝，故行為人的說明並非「��自首」無法適用第62條規定（臺灣高等法院花蓮分院刑事判決111年度上訴字第50號）；又或者是，同樣是開完槍就自己在短時間內到警局的案例，法院認為其自行到警局的行為並不是「犯後真心悔悟」才這麼做，而是早就事先有所計畫要投案，因此也不可以適用第62條（臺灣高等法院刑事判決111年度上訴字第2940號）。
所以在本案當中，少年雖然自行到警局投案，可以讓警察或檢察官不用耗費時間或人力進行追捕，不過參考立法理由和實務見解，未來法院可能會認為，因為是事前早就計畫，並不屬於因為犯後自我反省後悔悟所以投案的類型，而無法適用第62條的減輕其刑的優惠規定。
新聞來源：https://udn.com/news/story/7315/7111094