少年開槍後自首，減刑機會有多大？刑法第62條解析

【自行投案，但是卻不是「自首」！】

雖然自首的方式包含自行投案，不過在本案當中卻很可能沒辦法適用第62條的優惠規定。為什麼呢？根據自首的立法理由說明，自首可減輕其刑的原因之一在於希望犯人悔悟早日投案，不過像是在本案當中，可以知道這名少年其實已經知道他要到當鋪開槍，並在開槍之後馬上到派出所投案，這樣是否還能夠算是有自行悔悟而去投案呢？

實務上有發生過在警察要打開裝有槍枝的包包時，行為人表示袋子內裝有槍枝的案例，法院認為，就算行為人未表示有槍枝，警察下個動作就要打開包包檢查了，勢必會找到槍枝，故行為人的說明並非「��自首」無法適用第62條規定（臺灣高等法院花蓮分院刑事判決111年度上訴字第50號）；又或者是，同樣是開完槍就自己在短時間內到警局的案例，法院認為其自行到警局的行為並不是「犯後真心悔悟」才這麼做，而是早就事先有所計畫要投案，因此也不可以適用第62條（臺灣高等法院刑事判決111年度上訴字第2940號）。

所以在本案當中，少年雖然自行到警局投案，可以讓警察或檢察官不用耗費時間或人力進行追捕，不過參考立法理由和實務見解，未來法院可能會認為，因為是事前早就計畫，並不屬於因為犯後自我反省後悔悟所以投案的類型，而無法適用第62條的減輕其刑的優惠規定。

新聞來源：https://udn.com/news/story/7315/7111094