卡奴救星！「消費者債務清理條例」是什麼？誰適用？律師告訴你...

欠錢還錢，天經地義，但卻常常遇到欠錢的人（債務人）還不出錢、借錢給別人的人（債權人）拿不回錢的窘境。在這樣無力償還債務的情況下，或者是就快還不出錢的情況下，要怎麼辦呢？其實我國有「消費者債務清理條例」協助解決這樣的困境。

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