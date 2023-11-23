lawyer_guitar
雷皓明律師的粉絲專頁，每週撰寫時事法律分析文章，提供實用的法律小知識，致力讓法律更普及於民眾。
前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
顯示第 241–246 篇，共 373 篇文章
孫安佐兩年前在美國對同學說出要掃射校園、並在寄宿家庭被搜出手槍零件與子彈，因而被美國法院判決成立「恐怖威脅罪」與「非法持有彈藥罪」，服刑238日後返回台灣；然而士林地檢署在今年8月對於搜出手槍零件這部分，認為孫安佐涉犯「製造手槍未遂罪」，而將孫安佐起訴。
研擬了許久，終於在日前（109年7月22日）由立法院三讀通過了《國民法官法》，將會在2023年開始施行，以下跟大家一起來看看這部新的法規。
前陣子網路上引發討論月薪25萬的人和月薪3萬的人煩惱是一樣的…
那在法律上會有什麼不一樣嗎？
欠錢還錢，天經地義，但卻常常遇到欠錢的人（債務人）還不出錢、借錢給別人的人（債權人）拿不回錢的窘境。在這樣無力償還債務的情況下，或者是就快還不出錢的情況下，要怎麼辦呢？其實我國有「消費者債務清理條例」協助解決這樣的困境。
振興三倍券開放領取後，許多問題也隨之而來，日前有名母親幫自己和孩子領取三倍券，國二兒子卻要求拿走屬於自己的那份，遭母親拒絕後，指控母親這樣的行為是侵占。這個問題確實蠻有趣的，父母出錢以小孩的名義向政府領取三倍券，到底是誰的財產？誰可以使用呢？
年底即將到來，大家的三倍券花完了嗎？三倍券的使用期限是到2020/12/31，但是三倍券是民眾用1000元換來的，所以曾經出現過三倍券是否應該跟「禮券」一樣不能限使用時間、或是可以沒用完是否應該可以退款的質疑。
Online Legal Consultation
律師談吉他牽涉複雜的司法程序，每一步都至關重要。喆律律師團隊提供免費初次諮詢，協助您了解權益、制定最佳策略。
免費諮詢