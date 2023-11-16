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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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日前在合歡山滑雪山莊，發生有遊客將車子違停在停車格的前方，導致停在停車格內的車主無法順利將車子移出。經由警方聯繫，違停車主竟然表示因為還在爬山，要隔日才能下山移車。而違停車主認為自己沒錯的態度引起了大家的討論，我們一起來看看，違停的車主可能會有哪些責任呢？
近來詐騙案頻傳，為了躲避追查，詐騙集團找了車手去提領騙來的錢、或是透過人頭帳戶匯入贓款。車手與人頭為了賺取零花，也不明是非地接下了任務，等到被警察抓而成了代罪羔羊，那到底車手與人頭會有怎麼樣的法律責任呢？
新北市一名男子（簡稱A男），因為在自家的窗邊自慰，而被路過的民眾拍下來檢舉，並被判決成立妨礙風化中的公然猥褻罪（臺北地方法院109年簡字第1624號刑事判決參照）。
但是在家中裸露，也是犯罪嗎？
離婚原因百百種，如果離婚代表以後難與孩子見面，也無法撫養、照顧孩子，你還能勇敢面對嗎？
在去年「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正��之前，有一群陸籍配偶面對的就是這樣的困境。
李眉蓁的論文事件在國內引起了不小騷動，導致許多政治人物的論文也被拿出來公審。除了找人代寫的問題外，李眉蓁的論文內容經過比對，與其他論文相似度竟高達96％，那這會有什麼法律責任呢？而李眉蓁同時也自行宣布放棄碩士學位，這樣的行為是有效的嗎？值得我們討論。
明明喝酒了，酒測值也超標，而且人也在駕駛座上，這不是酒駕什麼才是酒駕？係金ㄟ，日前台東地院確實有這樣的一個判決，大卡車駕駛即使酒測值達0.45，且車輛亦有滑行的狀況，但最後也被判不構成酒駕而無罪，那關鍵是什麼呢？
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