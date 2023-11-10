超跑被A到車主霸氣：免賠！ 別忘了還有「XXXX」

在馬路上看到超跑一般用路人第一個反應是什麼？我想可能是能閃多遠先閃多遠！因為不小心撞到的話賠償很可觀… 而且就算你遇到霸氣車主，跟你說車子有保險不用你賠，你也別開心得太早，因為之後找上你的，可能不是車主而是保險公司！

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