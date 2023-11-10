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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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酒駕測試設備可能發生測不準的情形，一名謬姓男子駕車時被測出酒測值高達0.47毫克，有酒駕的嫌疑，繆男覺得很無辜、自己明明沒喝酒，隔天自行去醫院抽血檢驗，結果真的沒有驗出酒精反應。遇到酒測設備有誤，不服酒測值認定時該怎麼辦呢？
日前有位中國同人畫家，發表了一篇自畫的色情漫畫，漫畫內容中的人物設定將知名卡通「哆啦A夢(俗稱：小叮噹)」的角色原封不動地搬過來，讓看完該漫畫的大朋友，心中童年回憶就此染上了無法抹滅的汙點。而如果事情發生在在台灣，這樣的行為究竟是在著作權法上會有什麼責任呢？
當存摺裡多了一大筆不知來路的意外之財，其實這時候有很高機率是別人匯錯錢，這時候如果我們把錢花掉，在台灣會被判刑嗎？答案是不會！！
有名女患者（A女）因患思覺失調症，而容易產生「性衝動」，在住院治療期間，未受強制而與另一名男病患在醫院內的廁所發生數次性行為。
該名女病患的母親知道後，就向該名男病患和醫院提告求償，這樣可以要得到賠償嗎？
前陣子在公共政策網路參與平台有一項連署，是關於HIV感染者（會導致愛滋病）處罰的問題，提案當中主要爭執法規是《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》（簡稱HIV條例）第21條。
在馬路上看到超跑一般用路人第一個反應是什麼？我想可能是能閃多遠先閃多遠！因為不小心撞到的話賠償很可觀…
而且就算你遇到霸氣車主，跟你說車子有保險不用你賠，你也別開心得太早，因為之後找上你的，可能不是車主而是保險公司！
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