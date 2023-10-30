「林志玲都來包店」---淺談動機錯誤與廣告不實

日前有間珠寶店標榜店內的商品「林志玲都包店」，使店內客人絡繹不絕，當然品項也是要價不菲。事後查證店內所賣的珠寶卻是以假亂真、價值低廉的贗品，這部分也受到法律應有的制裁。令人好奇的是，如果沒有贗品問題，單純以這種「林志玲都包店」的誇大廣告手法，在法律上會有什麼樣的問題呢？

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