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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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日前有名女子將租屋處借給朋友居住，隨後朋友在屋內自殺使房屋變成凶宅，屋主因此提告承租人請求賠償房屋價差，最後判賠承租人要賠償屋主近五百萬元。這樣的判決有道理嗎?~
登山是台灣流行的運動，但不幸的是，每年都會有山友在山中遇難的新聞，像前一陣子的畢羊單攻團，其中就有一名山友成員因過程落後而不幸罹難，而在法律上，同行的成員是否也有相關責任？
房地合一稅2016年1月1日上路，從導致稅負偏低的土地與房屋分離課稅，轉變為合併課稅，希望讓房市更加健全，達成實踐居住正義的目標。但賣房有賺錢就要繳45%的稅額嗎？並不是這樣的。下面簡單介紹房地合一稅的計算方式與如何節稅。
日前有間珠寶店標榜店內的商品「林志玲都包店」，使店內客人絡繹不絕，當然品項也是要價不菲。事後查證店內所賣的珠寶卻是以假亂真、價值低廉的贗品，這部分也受到法律應有的制裁。令人好奇的是，如果沒有贗品問題，單純以這種「林志玲都包店」的誇大廣告手法，在法律上會有什麼樣的問題呢？
微冷的早晨，為了要在九點前順利抵達公司打卡，西裝革履的上班族們行色匆匆地從捷運站魚貫而出。九點鐘一到，才拔腿狂奔進入公司的員工只能扼腕自己沒有跑快一點，以「遲到」作為一天上班的開始，還有可能被扣一大筆錢，心情好鬱卒。
但公司扣錢的舉動是合法的嗎？
新聞報導中有名男子撕毀13萬的鈔票，被依據「妨害國幣懲治條例」當中的「損毀幣券罪」，判處罰金13萬5千元，這樣一來一往總共損失26萬多，真是不划算～但是，如果不是故意破壞貨幣的話，其實有機會把錢兌換回來的喔！
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