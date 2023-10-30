房地合一稅率實用小整理.

【房地合一稅上路四年多，稅率實用小整理】
房地合一稅2016年1月1日上路，從導致稅負偏低的土地與房屋分離課稅，轉變為合併課稅，希望讓房市更加健全，達成實踐居住正義的目標。但賣房有賺錢就要繳45%的稅額嗎？並不是這樣的。下面簡單介紹房地合一稅的計算方式與如何節稅。
【房地合一稅實施前，土地與房屋分離課稅】
在房地合一稅實施前，台灣的房地交易是土地與房屋分離課稅。在土地方面，依土地公告現值計算土地漲價總額，來課徵土地增值稅，不納入所得稅課稅範圍。在房屋方面，則是依交易時的成交價額與成本核實計算所得，再依房屋評定現值與土地公告現值比例，算出房屋的交易所得，來課徵所得稅。造成課稅額偏低，無法反映實際交易情況，所以政府推動房地合一稅制改革。
【在什麼時候買賣房子與土地會被課到房地合一稅呢？要如何計算稅率？】
房子與土地是在2016年1月1日以後取得，或2014年1月2日以後取得，且持有期間在2年以內，在2016年1月1日後出售者，會被課到房地合一稅。 房地合一稅的課稅方式，依所得稅��法14-4條規定，在個人持有的稅率方面，在國內居住的人除非是因為調職、非自願離職或其他非自願性因素，或以自有土地與營利事業合作建屋，於兩年內出售稅率為20%。不然依一般的情形，稅率為： 持有1年以內稅率為45% 持有超過1年~2年以內為35% 持有超過2年~10年以內為20% 持有期間超過10年為15% 非在國內居住的人持有1年以內為45%、持有超過1年為35%。
【錢難賺~如何善用自用住宅租稅優惠來節稅】
個人交易自住的房屋、土地，在個人或其配偶、未成年子女設有戶籍、持有並居住於該房屋連續滿六年，並沒有出租、供營業或執行業務使用，六年內也沒有適用過自住房地租稅優惠的情形下，房屋、土地交易的所得，減除當次交易依土地稅法規定計算之土地漲價總數額後的餘額在400萬元以內的話就免納所得稅，超過400萬元的話，就超過部分按最低稅率10%課稅，是不是節省非常多呢？
【貼心小提醒！不論賣房有無獲利都需要報稅】
雖然是賣房有賺到的價差才會被課到房地合一稅，但不論有無應納稅額，只要有交易就必須在房屋使用權交易日的次日起算三十日內申報，否則會被處三千元以上三萬元以下罰鍰，讓荷包失血喔。