房地合一稅率實用小整理.

【在什麼時候買賣房子與土地會被課到房地合一稅呢？要如何計算稅率？】

房子與土地是在2016年1月1日以後取得，或2014年1月2日以後取得，且持有期間在2年以內，在2016年1月1日後出售者，會被課到房地合一稅。 房地合一稅的課稅方式，依所得稅��法14-4條規定，在個人持有的稅率方面，在國內居住的人除非是因為調職、非自願離職或其他非自願性因素，或以自有土地與營利事業合作建屋，於兩年內出售稅率為20%。不然依一般的情形，稅率為：  持有1年以內稅率為45%  持有超過1年~2年以內為35%  持有超過2年~10年以內為20%  持有期間超過10年為15% 非在國內居住的人持有1年以內為45%、持有超過1年為35%。