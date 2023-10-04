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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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一則駭人聽聞的案件判決出爐，吸毒的兒子將母親殺死並把頭顱砍下來，法院判這個兒子無罪。
網路上幾乎一面倒地罵恐龍法官，
而實際的情況是，本案件在一審法院的判決結果是處無期徒刑，且褫奪公權終身，而二審法院將一審法院的判決推翻改判無罪。
真的是因為二審法官恐龍，而造成大相逕庭的判決結果?
我們看起來是兩個判決的差異，重點在兒子是否已經完全沒有辨識的能力的判斷
前陣子紐籍機師在台北趴趴走，讓大家人心惶惶，深怕防疫網產生破口。有議員將這個機師的足跡(活動史)透過記者會公布，我們如何以法律的角度看待這件事呢？傳染病防治法又如何規定？
台灣憑藉良好的因應措施，在全球疫情蔓延的情況下得以免受波及。其中不可忽視的一環就是健全的口罩生產系統，所以現在台灣的口罩是唾手可得醫療資源，也因此市面上有了各種不同顏色的口罩，來滿足大眾的喜好，甚至成為大家送禮的選擇，但你知道嗎？若不是販賣商以及製造商，送口罩可是違法的！
日前國民健康署表示，將在110年3月公告優生保健法修正草案，除了法規名稱將改為【生育保健法】外，關於人工流產的規定也有實質上的突破，修法後，人工流產不必經配偶同意即可進行。下面簡單介紹法律內容。
法庭中的攻防並沒有總是像歐美律師劇當中演的刺激犀利，有時候法庭就像是被各種職業耽誤的說書人的舞台，想像力是你的超能力。書若說的好，訴訟沒煩惱；有時候也有一些雖然說得精采，但不獲法官青睞的案例，今天小編就來帶大家看看因為對方外遇要請求離婚、精神賠償的案件中，法官不採信的例子，如果以後大家有需要，請不要用這些藉口：
高雄「萬豪酒店」原訂在去年底風光開幕，吸引眾多民眾慕名搶訂，不料卻在試營運前，突然改名為「朕豪酒店」，而被罵爆，對此酒店給了在試營運前訂房的民眾大福利，只要飯店仍掛著「朕豪酒店」招牌，就可免費入住。但如果民眾不想住朕豪酒店，只想住萬豪酒店，有什麼權利可以主張呢？
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