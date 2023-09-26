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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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日前，高雄的朱姓女子在臉書社團表示，自己好心幫暈倒的同事做CPR，奮力壓了15分鐘才把同事救活，事後卻被同事指責壓得不對，造成對方胸部、手部出現傷口、肋骨瘀青與心律不整等，甚至揚言要提告，讓朱女相當寒心，表示當初真的可以選擇不急救。好心幫人CPR不小心造成對方受傷而被告，這樣告的成嗎？
2018年，北市郭姓男子因擔心自己體型外貌不優，冒用男模帥照上網交友，並多次在聊天時自稱為男模本人，讓女大生誤認聊天對象是帥男模，而同意發生性行為。郭男並稱其有特殊癖好，要求女大生戴眼罩做愛，二人翻雲覆雨時，女大生略撥開眼罩，發現郭男不是帥男模，大喊「不要，你不是那個人」並推拒，郭男不顧女大生的拒絕，仍強行為性交行為幾十秒後才結束。郭男用帥男模照片騙女大生性交需要負什麼法律責任嗎？
近日武漢肺炎疫情嚴峻，政府如臨大敵地取消許多大型群聚活動，並宣布更嚴格的防疫策略，人民也戰戰競競地多消毒、勤洗手、口罩帶好帶滿。防疫生活中的必需品—口罩，是送給親朋好友最實用的禮物，但送口罩合法嗎？
林男懷疑妻子A女與張男通姦，但又苦於找不到證據，靈機一動申請line帳號，並將帳號以A女的名字命名，偽裝成A女加張男為好友，從聊天中得知張男女兒患有糖尿病、張男的性生活與家庭等個人資料，並以取得的部分資料對張男提出侵害配偶權的侵權行為損害賠償告訴，不料被張男與其女兒告訴違反個資法，林男的行為是不是有違反個資法呢？
歡迎來到成年人的世界，你終於辛苦的自己把自己養大了，小時候，爸爸說要出門捕魚後就一直都沒回來，媽媽說要出門買菜後，就像你遇到的那個人，說要去洗澡、卻洗了一輩子都不見人影。咦？依照法律規定，父母對未成年子女有扶養義務，那成年的我，可不可以替未成年的我回頭向爸媽給付那些一直沒有付的扶養費呢？
嘉義地方法院日前有一件判決的事實是這樣的（臺灣嘉義地方法院刑事判決109年度侵訴字第18號）：
被告至女友家拜訪，後與女友一家人、包含女友的表姊等睡在同一張床，被告半夜用手觸碰屁股、對表姊指侵，因表姊感到羞恥、怕不被其他同床家人相信，便不敢呼救。後表姊離開房間至廁所外傳LINE向朋友求助，被告跟上並按壓表姊頭部、示意表姊幫他口交，表姊表示不願意、不然用手幫被告等。後經檢察官起訴被告後，法院判決被告無罪。
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