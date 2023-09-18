侵害人民的「隱私權」律師圖解身分證新舊差異與法院判決

新聞報導，有位陳姓男子要換身分證，卻向地方�的戶政事務所主張，他的身分證只要寫上「姓名」與「身分證字號」，其他資訊都不願意寫，被戶政事務所拒絕，他提起告訴，請求行政法院做出判決，法院判決認為陳男的主張有些是有理由的，最後法院要求戶政事務所可以發給陳男沒有寫父母姓名、配偶姓名跟役別的身分證。 身分證在生活中，是一個可以辨認我們身分的媒介，一般生活中像是開戶頭、拿包裹會用到身分證，而國家機關也是藉由身分證來辨識一個人，方便辦理一些業務，警察在盤查臨檢的時候，也有可能用身分證來確認身分。因此身分證有廣泛且必要的用途，但身分證上應該要寫什麼？有沒有一些資訊其實是可以不用寫的？

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