lawyer_guitar
雷皓明律師的粉絲專頁，每週撰寫時事法律分析文章，提供實用的法律小知識，致力讓法律更普及於民眾。
顯示第 289–294 篇，共 373 篇文章
前陣子，知名車廠老闆在直播中提到，車廠裡的外籍移工，不滿上班前要打掃工作環境，拒絕打掃外，也向勞工局檢舉。勞工局介入調查後，告知車廠老闆不得繼續要移工打掃工廠工作環境，否則將開罰。 老闆疑惑的表示，並非僅要求移工打掃環境，全體員工於上班前，都需要打掃工廠生產線環境，難道這樣不算工作範圍內的工作嗎，為何違法？ 外籍移工、看護被要求做原先工作以外的事情常常發生，誇張的像是要求外籍看護打掃全家居家環境、到經營的店裡幫忙、幫忙遛狗等，甚至借給親戚朋友，要求幫忙打掃。這些看起來明顯不是原本工作範圍內的工作當然不行，但像上面提到的，如果是工廠生產線，不打掃的話可能會影響工作環境安全，這種好像是工作「合理範圍」內的打掃也不行嗎？
新聞報導，有位陳姓男子要換身分證，卻向地方�的戶政事務所主張，他的身分證只要寫上「姓名」與「身分證字號」，其他資訊都不願意寫，被戶政事務所拒絕，他提起告訴，請求行政法院做出判決，法院判決認為陳男的主張有些是有理由的，最後法院要求戶政事務所可以發給陳男沒有寫父母姓名、配偶姓名跟役別的身分證。 身分證在生活中，是一個可以辨認我們身分的媒介，一般生活中像是開戶頭、拿包裹會用到身分證，而國家機關也是藉由身分證來辨識一個人，方便辦理一些業務，警察在盤查臨檢的時候，也有可能用身分證來確認身分。因此身分證有廣泛且必要的用途，但身分證上應該要寫什麼？有沒有一些資訊其實是可以不用寫的？
免費諮詢