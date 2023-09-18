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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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去年四月，一名黃姓騎士，受警方攔查進行酒測，第一次酒測後，酒測值為0.20毫克，但由於酒測機器只有顯示數值，沒有列印出酒測單據，為未完成檢測，因此警方要求黃姓騎士重新檢測。但在第一次檢測後黃姓騎士開始嚼食檳榔，第二次的酒測值結果為0.25毫克，警方因此依刑法第185條之3規定依公共危險罪將其移送法辦。一審判黃姓騎士有罪，但上訴二審後法官認為警方執行酒測的「程序不合法」，因此得到的酒測結果不足以用來判斷黃姓騎士有罪，因此改判無罪。
警察執行酒測時有一定程序？沒有符合程序就有可能無罪？
夫妻離婚之後時常會面臨到剩餘財產分配的問題，然而計算時間到底要從何開始呢？因為計算時點會影響到拿到金額的多寡（比如股票價值可能隨著時間起起伏伏、某時間點可能擁有A屋，後時間點又將A屋賣出），所以計算時間點就顯得重要！舉例來說，若W先生和S小姐為了離婚以及離婚後的剩餘財產分配而告上法院，但在訴訟進行當中，就離婚和剩餘財產應該要如何分配達成了和解或是調解成功，那麼到底要在起訴時或者是和解或調解成功時計算剩餘財產呢？
現代社會中，外遇時常是讓婚姻這條路走不下去的主因之一。而在離婚訴訟當中，當事人之一造時常會因為他方外遇而想要請求慰撫金。日前有醫生和業務員外遇後產下一女， 後原配知道後向二人求償1000萬，法院判賠460萬；另外有一個案子則是與「乾妹妹」頭靠肩膀、幫忙整理衣物、牽手、親吻，法官判賠40萬。究竟「婚外情」多少錢呢？離婚訴訟中一方向他方請求慰撫金的時候，法官主要考量的因素又是什麼呢？
我們處在一個重視性自主的時代，越來越多人了解到願不願意與他方發生性行為或有親密舉動的「意願」十分重要，也越來越多人願意勇敢站出來陳述自己被侵犯的意見，社會對於被害者相較於過往也更加同理，即便仍然有好長的路要走。最近剛好有名人被爆出犯下「強制猥褻」的罪名，但什麼是猥褻呢？又跟強制性交或者性騷擾有什麼不同呢？
日前有一名女子遺失Apple Watch後到警察局報案，警察在遺失人前來報案時，將遺失物登記為「鐘錶」；後來，拾獲者將該撿到的Apple Watch拿到警察局，但警察並未將該拾得物登記為「鐘錶」，而是登記為「智慧型手錶」，導致遺失人沒有找到自己遺失的手錶，最後經過半年，而由拾獲者取得所有權。然因爲Apple Watch有鎖上密碼並呈現遺失模式，拾獲者便請遺失人協助解鎖。
前陣子AV監製米砂在IG上發限動表示，有女優在北捷被男生射精，但檢察官卻因為該名被害人職業是女優所以不予以起訴。米砂發出這篇限動之後，一下子就刪文了，有很多人表示應該不是因為職業是女優的關係所以不起訴，想要看不起訴書確認檢察官是否這樣講。因為不起訴書後來並沒有被公布，究竟是因為什麼原因被起訴也無從得知，我們可以來推測一下到底是什麼樣的罪會不起訴⋯⋯
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