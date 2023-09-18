公眾場合被噴精「檢方竟因職業不起訴」 律師這樣說...

前陣子AV監製米砂在IG上發限動表示，有女優在北捷被男生射精，但檢察官卻因為該名被害人職業是女優所以不予以起訴。米砂發出這篇限動之後，一下子就刪文了，有很多人表示應該不是因為職業是女優的關係所以不起訴，想要看不起訴書確認檢察官是否這樣講。因為不起訴書後來並沒有被公布，究竟是因為什麼原因被起訴也無從得知，我們可以來推測一下到底是什麼樣的罪會不起訴⋯⋯

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