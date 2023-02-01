「一原因」他酒駕無罪！律師帶你看.

【警察這樣做，可以嗎？酒測合法SOP報你知】

警察要進行酒測，要依照所謂的「取締酒後駕車作業程序」來進行，作業程序中包含酒測規劃、分工、執行的標準作業程序，接下來由筆者重點介紹。 首先，要先由轄區的分局長或是有相當職務以上的長官核准才可以設置「酒測勤務處所」也就是檢查點，檢查點必須設有酒測告示牌、警示設施，並且要全程錄影，因此警察是不可以隨便在路上就把用路人攔下來進行酒測的，這樣是違法的程序，先前就有警察任意攔查停紅燈的騎士進行酒測，而受申誡處分（延伸閱讀1）。 接者，當警察攔下疑似有酒駕的用路人後，要開始進行酒測前，需要先詢問用路人什麼時候喝完酒的，並且告知整個檢測的流程。當受測者所告知喝完酒的時間超過15分鐘之後就可以請受測者進行吹氣檢測，但如果受測者不知道什麼時候喝完或還沒有超過15分鐘，警方必須告訴受測者可以漱口後馬上檢測或是等15分鐘後在進行檢測，而受測者有權利，警方也有義務提供受測者漱口後再進行檢測。像是上面的黃姓騎士其實就是在法庭上主張警察沒有依照程序給予他在第二次檢測前先漱口，警方也沒有等15分鐘，因此測出來的數據，很有可能是因為嘴巴裡有含��有酒精的檳榔而成的。 而執行酒測的過程警方必須要「全程」錄影，先前亦有警方未全程錄影，所開的罰單受撤銷成功的案例（延伸閱讀2）。 最後，測試結果出來，警方要告知受測者結果。若是機器異常，測出來結果怪怪的，就必須要告知受測者原因，並且換一台再測一次，前面異常的紀錄也必須保存下來。因此原則上，若不是機器故障，警方不可以再要求受測者做第二次檢測。