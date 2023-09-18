空姐與義國富商爭女案，關鍵「xxx」憲法法庭判決出爐！

台籍空姐與義大利富商在台灣未婚生下一女，但後來兩人失和，展開多年的監護權與女兒爭奪戰，起初孩子在台灣生活，後由父親帶至義大利，目前由母親帶回台灣共同生活。 兩人間的爭女案，雖然最重要的是取得「監護權」，但在這之前，最關鍵的莫過於所謂的「定暫時狀態處分」的聲請，只要其中一方取得法院的裁定，就可以暫時將女兒留在身旁。因此，雙方除了想盡辦法把孩子留在身邊，也經由法院，想取得「定暫時狀態處分」的裁定。程序到今天一路來到了憲法法庭，憲法法庭在111年憲判字第8號判決中認為最高法院的裁定違憲，應該廢棄，從新作成新的裁定。

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