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台籍空姐與義大利富商在台灣未婚生下一女，但後來兩人失和，展開多年的監護權與女兒爭奪戰，起初孩子在台灣生活，後由父親帶至義大利，目前由母親帶回台灣共同生活。 兩人間的爭女案，雖然最重要的是取得「監護權」，但在這之前，最關鍵的莫過於所謂的「定暫時狀態處分」的聲請，只要其中一方取得法院的裁定，就可以暫時將女兒留在身旁。因此，雙方除了想盡辦法把孩子留在身邊，也經由法院，想取得「定暫時狀態處分」的裁定。程序到今天一路來到了憲法法庭，憲法法庭在111年憲判字第8號判決中認為最高法院的裁定違憲，應該廢棄，從新作成新的裁定。
根據新聞報導，一名男子十年前還是高中三級生時，與高一學妹交往。交往期間兩人發生性行為，被雙方父母發現，學妹父母一氣之下想對學長提出刑事告訴，學長爸媽提出25萬與學妹爸爸私下和解，但這件事學妹並不知道。10年後，學妹對學長提出對未成年人性交罪的告訴，學長逐被起訴，最後法院認為10年前學長爸媽有與學妹爸爸和解但沒有跟「學妹本人和解」，學長在現在的訴訟中有對提出和解加上以前的和解及有悔意的認罪，最後判決學長緩刑2年。 為什麼學長爸媽10年前跟學妹爸爸和解了，學妹10年後還可以對學長提起告訴呢？和解到底要怎麼寫才有用呢？
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