魚水之歡中他做了「這件事」法院判賠.

【戴保險套是同意性行為的重要事項，應受性自主權的保護。】

本案中，被告主張「戴保險套與否」與「發生性行為與否」是兩件事，並將性自主決定權之範圍限縮在「決定要不要發生性行為之意思自由」，認為既然雙方已合意發生性行為，縱使未戴保險套，也沒有不法侵害原告之性自主決定權。 法院則認為雙方在發生性行為前，曾約定應戴保險套，可以認為原告是在「被告戴保險套」這個特定條件約束下，才同意發生性行為。且懷孕不僅在生理上改變女性身體，也影響女性心理，更不用提流產或生產對女性造成的風險，一般正常成年人都有認知使用保險套避孕成功率高達9成，所以女性為避免懷孕，要求他方在性行為過程使用保險套，才同意為性行為，並為他方所知悉，則「戴保險套」應被認為是同意發生性行為的重要事項，應受性自主決定權保護。