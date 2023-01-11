魚水之歡中他做了「這件事」法院判賠.

【性行為中偷拔保險套母湯喔，法院判賠精神慰撫金】
在性行為中偷拔保險套可以嗎？合意性行為，不等於合意「無套」性行為，之前我們分析過偷拔保險套的刑事責任，現在要來看看在民事責任上法官會怎麼認定。(高雄地院110年度訴字第1331號民事判決參照，刑事責任請看這篇→https://www.facebook.com/LawyerGuitar/photos/a.1251172981634792/5072635146155204/)
【雙方關係非判斷是否為合意性行為之標準】
性自主決定權為一個人可依其意願決定「是否」、「何時」及「如何」發生性行為，乃基於維護人性尊嚴、個人主體性及人格發展的完整，並為保障個人需求獲得滿足所不可或缺的基本權利，任何性行為都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上。(最高法院110年台上1781號刑事裁判意旨參照) 縱雙方為男女朋友、甚至婚姻關係存續之夫妻，除非一方明示或默示表達發生性交行為之意願，他方不得強迫其為性交行為。(台北地院110年侵訴緝字2號參照) 所以即使本案原被告為男女朋友，也不影響侵害性自主權與否的判斷。
【戴保險套是同意性行為的重要事項，應受性自主權的保護。】
本案中，被告主張「戴保險套與否」與「發生性行為與否」是兩件事，並將性自主決定權之範圍限縮在「決定要不要發生性行為之意思自由」，認為既然雙方已合意發生性行為，縱使未戴保險套，也沒有不法侵害原告之性自主決定權。 法院則認為雙方在發生性行為前，曾約定應戴保險套，可以認為原告是在「被告戴保險套」這個特定條件約束下，才同意發生性行為。且懷孕不僅在生理上改變女性身體，也影響女性心理，更不用提流產或生產對女性造成的風險，一般正常成年人都有認知使用保險套避孕成功率高達9成，所以女性為避免懷孕，要求他方在性行為過程使用保險套，才同意為性行為，並為他方所知悉，則「戴保險套」應被認為是同意發生性行為的重要事項，應受性自主決定權保護。
【偷拔套侵害性自主權，須賠償精神慰撫金。】
法院認為被告偷拔保險套的行為侵害原告的性自主權，在民事上，依民法184條第1項前段及195條第1項前段規定，須賠償原告精神慰撫金。 是否或以什麼方式進行性行為應該建立在雙方同意的基礎上，尊重對方的意願感情才能長長久久，並避免訟累喔。