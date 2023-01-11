「我可以，我們不行！」同婚家庭於婚後共同收養子女！？.

【同性婚姻收養目前法規怎麼規定，跟民法的收養差在哪？】

在民法中有規定異性戀家庭的「收養」制度，雖然有對於收養者與被收養者年齡上、以及其他為了保護被收養的子女的限制，但有多種收養的方式，包含與夫妻雙方都沒有血緣關係的收養、其中一方收養後另一個方收養的接續收養、收養他方親生子女的繼親收養。 相對的在同性婚姻家庭中，現行可收養的法律規定，規定在同婚專法的第20條，只開放同性婚姻家庭可收養他方的「親生子女」，也就是同性婚姻家庭不可以共同收養沒有血緣關係的養子女，也不可以收養先前其中一方收養的養子女，只有在該子女是其中一方親生而有血緣關係的情況下才可以收養。 這樣規定下，會造成同家庭要收養無血緣關係的小孩，只能由單親收養，被收養的小孩雖然可與同性伴侶父母組成家庭，但在法律上仍然是單親的情形，這樣能行使親權、法定代理權負擔扶養義務的只有其中一方，對小孩的保障有嚴重的影響。