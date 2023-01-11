啪學妹賠25萬換免告 「10年後學妹越想越不對」 再提告.

【十年前啪學妹，和解了還被吉！？】
根據新聞報導，一名男子十年前還是高中三級生時，與高一學妹交往。交往期間兩人發生性行為，被雙方父母發現，學妹父母一氣之下想對學長提出刑事告訴，學長爸媽提出25萬與學妹爸爸私下和解，但這件事學妹並不知道。10年後，學妹對學長提出對未成年人性交罪的告訴，學長逐被起訴，最後法院認為10年前學長爸媽有與學妹爸爸和解但沒有跟「學妹本人和解」，學長在現在的訴訟中有對提出和解加上以前的和解及有悔意的認罪，最後判決學長緩刑2年。 為什麼學長爸媽10年前跟學妹爸爸和解了，學妹10年後還可以對學長提起告訴呢？和解到底要怎麼寫才有用呢？
【啪了未成年學妹，誰有告訴權？】
在這個事件中，雙方要談和解，首先要了解學長對未成年學妹為性交行為誰對學長有告訴權，也就是誰可以告學長呢？ 依照刑事訴訟法的規�定被害人得為告訴人，也就是說學妹可以當告訴人向學長提起刑事告訴，而除了學長外，依刑訴法的規定，生為學妹法定代理人的學妹父母也對學長有告訴權，並且這個告訴權是獨立於學妹的，也就是說即使今天學妹不想告學長，學妹的父母還是有權利針對學長的性交行為對學長提起刑事告訴。 因此在這個事件中，有兩個告訴權，一個是學妹本人的另一個則是學妹法定代理人的爸爸。
【和解要跟誰和？爸媽可以幫孩子和解嗎？】
回到這個事件，既然有學妹與學妹爸爸的兩個告訴，兩個告訴權有沒有和解，要分開來看。 學妹爸爸已經跟學長爸媽和解，這個和解的告訴權是將學妹爸爸的告訴權和解，學妹如果不知道，也沒有同意自己的告訴權可以和解，這個和解契約就不會對學妹發生法律上的效力。 那學妹爸爸可以不經過女兒的同意，把「學妹的告訴權」跟學長和解嗎？ 答案是不行，爸爸是女兒的法定代理人，法定代理人雖然依「法」可以代理子女，但要注意的是只有依「法」才能代理子女，如果法律沒有特別規定，爸媽就不能任意的去代理子女做決定。因此學妹爸爸在沒有學妹的同意或是授權的情況下，是不能自作主張的把「學妹的告訴權」跟學長和解的。 但要注意的是，學妹在還沒成年之前，也不能單獨跟學長和解的，立法者為了保護未成年人，在民法中設下對未成年人做成契約的限制，而和解所做成的約定也是民法上契約的一種，因此學妹在成年前表示要做和解契約的意思，還是要經過法定代理人也就是爸爸事前的允許或事後的同意。
【別以為和解就沒事了—和解注��意事項】
在日常生活中，常常聽到用「和解」處理法律上的爭議，但在「刑事案件中」私下的和解有一些事是要注意的。 在告訴乃論的刑事案件中，具有告訴權的人有要不要對犯罪人提起告訴的權利，但和解契約是民法上的契約，刑事告訴權是由憲法保障人民的訴訟權而來的，因此這個權利是不受和解契約的拘束的，也就是即使和解了，告訴權人還是可以提出告訴，但這樣和解不就沒有意義了嗎？ 還是有的，只是和解書上要利用一些技巧，例如要求對方一併提出「告訴狀」及「撤回告訴狀」讓案子直接進入法院之後馬上撤回，或是在契約條款裡面約定如果後面提告就要付違約金，來避免和解後，對方反悔又提起告訴。 除了這個案子的情形，日常生活中車禍事件或是其他情形，也有可能會遇到要和解的時候，下次要與別人不論是哪一方，都要小心謹慎，把爭議一次在和解中解決，避免未爆彈過幾年後又炸裂！
新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20220614/2272587.htm