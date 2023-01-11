啪學妹賠25萬換免告 「10年後學妹越想越不對」 再提告.

【和解要跟誰和？爸媽可以幫孩子和解嗎？】

回到這個事件，既然有學妹與學妹爸爸的兩個告訴，兩個告訴權有沒有和解，要分開來看。 學妹爸爸已經跟學長爸媽和解，這個和解的告訴權是將學妹爸爸的告訴權和解，學妹如果不知道，也沒有同意自己的告訴權可以和解，這個和解契約就不會對學妹發生法律上的效力。 那學妹爸爸可以不經過女兒的同意，把「學妹的告訴權」跟學長和解嗎？ 答案是不行，爸爸是女兒的法定代理人，法定代理人雖然依「法」可以代理子女，但要注意的是只有依「法」才能代理子女，如果法律沒有特別規定，爸媽就不能任意的去代理子女做決定。因此學妹爸爸在沒有學妹的同意或是授權的情況下，是不能自作主張的把「學妹的告訴權」跟學長和解的。 但要注意的是，學妹在還沒成年之前，也不能單獨跟學長和解的，立法者為了保護未成年人，在民法中設下對未成年人做成契約的限制，而和解所做成的約定也是民法上契約的一種，因此學妹在成年前表示要做和解契約的意思，還是要經過法定代理人也就是爸爸事前的允許或事後的同意。