想當「現代陳世美」甘五摳零？律師這樣說...除非符合這「一條件」

婚姻當中有時不得不走向末路，為彼此求個解脫；但有時也會遇到一方想走、一方卻想留的窘境，導致沒有雙向的愛的婚姻還僵在那裡動彈不得。如果想走的那一方，偏偏又是錯的比較多、全錯的那方，還可以說自己想走？想離婚嗎？舉例來說，已經在婚姻外與他人發生性行為的妻子或丈夫，可以提離婚嗎？

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