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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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日前有一名飼主愛犬送到寵物美容店美容時，在其他顧客開門的時候衝了出去被車子撞到過世了，該名飼主事後有獲得財物損失的賠償，但請求精神慰撫金的部分則是遭到法官駁回。到底寵物過世，可不可以向造成寵物死亡的人請求精神上的慰撫金呢？
婚姻當中有時不得不走向末路，為彼此求個解脫；但有時也會遇到一方想走、一方卻想留的窘境，導致沒有雙向的愛的婚姻還僵在那裡動彈不得。如果想走的那一方，偏偏又是錯的比較多、全錯的那方，還可以說自己想走？想離婚嗎？舉例來說，已經在婚姻外與他人發生性行為的妻子或丈夫，可以提離婚嗎？
2018年孫安佐在美國網購槍枝零件並宣稱要帶槍去學校進行攻擊，被當地司法體系依「恐怖威脅罪」以及「持非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪」兩罪判刑，服刑238天後遣返回台。
回到台灣後，受檢察官起訴，經過4年多的審理，經歷地方法院、高等法院的審理，一審法院認定公訴不受理，近期高等法院判決出爐，維持一審法院的判決，駁回檢察官的上訴。讓我們簡單了解為什麼孫安佐回到台灣還要受起訴？以及法院的判決理由吧！
前些日子，某議員在FB發文：只要美國眾議院議長裴洛西順利來台，就在服務處發送一百份免費雞排，並稱不用在選區，只要關心台灣的居民都可以來領一份「民主雞排」。此文一出，有人期待領雞排，但也有人認為，這難道不是賄選嗎？就竟發一份雞排算不算賄選呢？
一名在飲料店打工剛出社會的新鮮人在離職當天帶走自己事先調好的四杯飲料（價值275元），被老闆抓到後想和解，但無奈老闆開出天價和解金20萬，新鮮人賠不出來，後法官最後以業務侵占罪（刑法第336條第2項，六月以上五年以下有期徒刑）判新鮮人應賠償24000元，有期徒刑三個月並緩刑兩年。本案件當中的275元其實是很小的金額，但是法院還是依照本罪處以前述的處罰。但本案要是能重來，真的只有最終被判緩刑一途嗎？
去年一名OL在過馬路時，與對象迎面而來的男子相撞。當時，男子手插口袋，手肘撞擊到OL的胸部，撞到後男子沒有理會繼續向前走，但OL認為受性騷擾將男子攔下，雙方爭吵理論後，OL認為被男子性騷擾，因此前去派出所報案。男子後依「性騷擾防治法」遭主管機關開罰2萬元，男子不服提起行政訴訟，法院判斷後，認為男子有過失，因此仍應受罰。
但男子的行為真的應該受罰嗎？
有可能走在路上不小心撞到人，就被說成性騷擾嗎？
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