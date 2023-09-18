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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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吃飯皇帝大，吃美食是我們在忙碌生活中喘息的小確幸，那要如何知道哪裡有美食呢？米其林指南是廣為人知的餐飲評論權威，許多民眾會參考它，尋找卓越烹調的美食，但餐廳可以拒絕被它評論嗎？日前就有A餐廳不希望被米其林指南評論，進而要求評論員不能入內用餐，而將該指南告上法院，讓我們來看看法院怎麼說。
籃球，刺激又熱血，早已是各年齡層熱愛的運動，但最近在新北市板橋區一處公園的籃球場，一位打籃球的少年使用街頭籃球「背後傳球」失敗，球正好滾到沒有圍籬的縫隙，一路滾到馬路而使行經的騎士摔倒而受傷。
經由法院認定，少年的傳球動作是「不正當的傳球行為」，因此需要負擔民法上的「侵權行為責任」，對受傷的機車騎士，負損害賠償責任。
這個判決使籃球人，人心煌煌，擔心不小心傳球就會需要負擔高額的賠償。但究竟在哪裡打球，怎麼樣打球，球滾出場讓經過的人受傷，需要負責任呢？
人氣拉麵店「鬼金棒」在2月時在臉書專業發文，宣布在萬物齊漲的情況下，最晚4、5月將調漲商品價格，不料在3月時收到公平交易委員會（以下簡稱：公平會）來函，要派員前往現場進行稽查，並請鬼金棒提供相關說明及資料。
收到函文，鬼金棒老闆發文喊冤，不懂為何原料、人事等相關成本飛漲，漲價還要受公平會調查。究竟公平會要調查什麼呢？「漲價」會違法嗎？
飼養的比特犬攻擊人的事件，時有所聞，近期更有一起媽媽獨留三歲小孩，而小孩到了鄰居家門口遭鄰居所養的比特犬咬傷致死的悲劇，引起各界譁然。網上不乏探討飼主及媽媽可能要負的責任，都值得我們了解及作為前車之鑑，而這個事件備受爭議的其中一點是，鄰居已將飼養的比特犬栓在家門口，如此還是有責任嗎？這篇我們就要更進一步說明動保法規定的飼主責任場所範圍！
在屏東有一比特犬咬死三歲小孩，當時因為母親要出門買晚餐（據新聞報導來回不超過15分鐘）而讓孩子在家，不料孩子卻在母親外出時靠近鄰居飼養的比特犬而遭咬死。事發之後網路上掀起正反方論戰，有的責怪飼主沒有配合動保法以及具攻擊性寵物出入公共場所應注意事項為比特犬戴上口罩、繫牽繩等等；而另外一邊則是怪為什麼媽媽讓孩子單獨在家，因為媽媽的疏忽，也應該為這場悲劇負責。
雙薪家庭的小黃夫婦，孩子最近剛出生，如果兩人都去上班的話，就沒有人照顧孩子了，除此之外也想要在孩子長大的過程多多陪伴孩子，兩人討論後，不知道可不可以由其中一個人向公司申請留職停薪，在家照顧孩子？
而小林是一個剛出社會工作三年的年輕上班族，最近覺得如果未來的事業要有所突破，就應該要再繼續提升自己，因此打算到日本念書，期望學成歸國後，可以進入公司的日本商業部門，有這個志向的小林也可以跟公司申請留職停薪嗎？
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