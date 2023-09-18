鬥牛使出「這招」失敗賠84萬！？律師解析

籃球，刺激又熱血，早已是各年齡層熱愛的運動，但最近在新北市板橋區一處公園的籃球場，一位打籃球的少年使用街頭籃球「背後傳球」失敗，球正好滾到沒有圍籬的縫隙，一路滾到馬路而使行經的騎士摔倒而受傷。 經由法院認定，少年的傳球動作是「不正當的傳球行為」，因此需要負擔民法上的「侵權行為責任」，對受傷的機車騎士，負損害賠償責任。 這個判決使籃球人，人心煌煌，擔心不小心傳球就會需要負擔高額的賠償。但究竟在哪裡打球，怎麼樣打球，球滾出場讓經過的人受傷，需要負責任呢？

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