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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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在地小、人口多、車子也多的台灣，車禍是很多人每天上下班都會看到的景象、也是多數人都遇過的事情，車禍當中有時候可能會造成一方或雙方受傷，並對他方提起過失傷害的刑事告訴以及請求民事賠償，此時就有可能會遇到刑事訴訟中附帶民事訴訟（簡稱刑附民）的問題。
身為原住民的老林，這天準備去一家遠近馳名的餐廳用餐。到了店門口，赫然看到店家的牆上貼了一個公告「為了維護用餐環境，以下人等不得在本餐廳用餐：原住民、帶寵物的人、12歲以下小朋友，此外女性用餐打八折。」老林不理會公告，逕自走進餐廳找了一個位子坐下，不料剛坐下不久，老闆就走到老林桌邊，指著老林的臉說道：「你那麼黑，肯定是原住民，請你出去，本店不賣你！」邊說還邊比出請老林離開的手勢，老林氣憤地走出餐廳，心裡滿不是滋味，心想遭遇這種歧視及侮辱，有什麼辦法可以伸張內心的憤怒跟保護自己呢？
最近幾年科技高速的發展，在許多科幻電影裡，人工智慧（Artificial intelligence，簡稱AI）近年來的發展更是快速，從前幾年AI下贏職業棋手，到最近幾年AI技術應用範圍廣泛，開始有了以AI來創作的想法及實踐，2017年微軟的AI機器人小冰出版了一本詩集；亦有工程師以AI演算法，創造出一部小說；AI音樂的發展更為成熟，已有多個免費及付費AI可創造出音樂作品。
既然AI機器人已經可以創作，那它們所創造出的作品，有所謂的「著作權」，而受著作權法的保障嗎？
過去通姦罪還沒被廢掉的時候，配偶如果有「事前縱容」或者是「事後宥恕（原諒）」的行為，就無法再提起告訴。也就是說，如果配偶事前就允許另一半在外面有小王或小三，或者是事後知道了而選擇原諒，就不能再告通姦罪。而在民事上，「事前縱容」或「事後宥恕」後，是不是就不能再提起侵害配偶權的損害賠償之訴呢？
立法院臨時會於今年1月24日三讀通過《道路交通管理處罰條例》與《刑法》修正案，未來將加重酒駕相關行為的行政罰與刑罰。讓我們看看這次修法都修了什麼吧！
對爸媽來說，就算孩子還沒出生待在媽媽的子宮裡，仍然還是有許多的開銷。比如：做產檢、母親吃補品、剖腹產、買臍帶血保險⋯⋯，總之，就是錢、錢、錢！而這些胎兒尚未出生前的費用，是否可以算作是「扶養費」？也就是說，付了這些錢的父母之一方，可否對另外一方請求代墊扶養費？
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