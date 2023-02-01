「增產報國！」胎兒可不可以要扶養費？律師帶你看.

【支出之一方只能默默吃虧嗎？：「家庭生活費用」】

依照民法第1003條之1「家庭生活費用」的功能是「家族成員相互間之協力扶持，以維持全體家族成員共同生活之保障。」，該種費用的前提必須是雙方有婚姻關係，才會有此費用的分擔。而前述父母對子女的「扶養費」也包含在「家庭生活費用」之中。最高法院民事判決90年度台上字第956號肯認花在「胎兒」上的花費是家庭生活費用的一部份，「民法關於胎兒（以非死產為限）之保護，視同其已出生，且我國民情對於胎兒之照顧亦不亞於出生嬰兒，故不得以劉OO尚未出生謂其不需生活費用。」因此，根據這個最高法院的判決，胎兒的產檢費用、母親吃補品等等，可能就可以認為是「家庭生活費用」而由父母分擔。另外臺灣臺中地方法院民事判決93年度家訴字第148號認為，剖腹產的費用是家庭生活費用之一部，並進一步肯定該剖腹產費用是為了讓胎兒生產更加順利，故應也是子女的扶養費。