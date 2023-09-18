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綜藝天王吳宗憲幾日前以通訊軟體PG Talk的執行長身分，捐出11萬份的快篩試劑、並會發送到全國里長辦公室。然而若里民想要使用快篩的話，必須至PG Talk上進行實名制登記、給身分證資料才可以領取快篩，這樣的行為引發個人隱私以及吳宗憲是否以善心包裝行銷的疑慮。新北市永和區安和里里長鄧長安便架設網站堅決表示不願「免費當打工仔」，並以「空手套白狼」、「空頭支票」形容吳宗憲的行為，而隨後吳宗憲揚言喊告。究竟是告什麼，吳宗憲以及他的律師還沒有說得很清楚，不過就里長所說的這些話，是否有可能構成刑法第310條的誹謗罪呢？
日前有民眾於PTT上表示「在臉書看到東吳似乎有學生確診」，後被調查局以違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（下稱傳染性肺炎條例）」第14條移送地檢署，最後檢察官認為該民眾確實有於臉書看到該消息，也有向東吳同學確認，且民眾發文的時候也真的有東吳學生確診，檢察官予以不起訴處分（下稱東吳案）。另外一個類似的案件是（下稱摸頭案），有一民眾在PTT撰文寫到「去年有症狀的根本不給驗，驗了也是摸頭陰性」，警察依照「社會秩序維護法（下稱社違法）」第63條送辦，最終法官則是認為該名民眾是依據自己的就診經驗提出質疑、且言論自由應值得保護，並裁定不罰。
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