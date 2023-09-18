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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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日前有網友因檢舉台中市市議員交通違規，而被市議員提告恐嚇與妨礙秘密，經台中地檢偵結不起訴後，議員提起再議，也被台中高分檢駁回，網友開心地將不起訴處分書貼在臉書上，卻被提醒有違反偵查不公開或個資法的疑慮，這樣做真的有違法嗎？
日前警方喬裝成一般民眾參加工作坊的性教育課程，性教育課程真人實作，包含撫摸男性下體、最後進行口交，同時台下約有20名自願報名性教育課程的學生，雖然講師以及工作人員堅持一切合法，但最後檢方仍以刑法第234條意圖營利而公然猥褻罪起訴。
結婚雙方在婚前或婚姻關係中，為了保障自己婚後的權益所作的協議，就是婚前契約。基於契約自由原則，私人間可以就想約定的事情簽訂契約，所以婚前契約是有法律效力的。不過要注意的是婚前契約違反公共秩序善良風俗的部分會無效(民法第72條參照)，比如說約定其中一方有違反協議內容即離婚，因為婚姻關係的消滅非常注重當事人真意，不能作為條件而預先表示，而且婚前契約應該以延續婚姻為目的，所以這樣的約定是違反公序良俗而無效的喔！
日前，德國有一則德國新聞提到，女子與男子是長期的炮友關係，在幾次翻雲覆雨之後，女子漸漸愛上了男子，便與男子告白確認關係，但男子不願與女子改變現有的狀況，只想要維持原本的性愛關係。女子難過之餘，想到一個套住男子的方法，她在與男子性愛前，偷偷的在男子的保險套上戳洞，想藉此讓自己懷孕，以使男子與其確認關係。男子知道後一狀告上法院，法院判決女子偷偷把保險套戳破的行為，構成性侵，而判刑女子6個月。
雖然是發生在國外，但這種情況也可以能在我們生活中發生，那如果在我國做一樣的事，也會構成犯罪嗎？還是要負甚麼責任呢？
日前有夜市的海鮮燒烤攤貼出徵才看板，上面寫著「薪資以顏值計算」，引發熱議。正妹帥哥人人愛，但可以用外表計算薪水嗎？
行政院4月22日拍板通過刑法過失致死罪修正草案，草案內容將於刑法276條過失致死罪中增訂兩項：一是「情節重大，處1年以上7年以下有期徒刑」、二是「情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑」，起因是因為0402太魯閣事件中，李義祥等人被檢方以過失致死罪起訴，現行法過失致死罪最高刑度5年，遭批評這場悲劇中死了這麼多人，刑度怎麼樣最高才5年！？
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