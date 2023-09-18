暈船愛上炮友用「這招」留人反挨告 下場GG了

日前，德國有一則德國新聞提到，女子與男子是長期的炮友關係，在幾次翻雲覆雨之後，女子漸漸愛上了男子，便與男子告白確認關係，但男子不願與女子改變現有的狀況，只想要維持原本的性愛關係。女子難過之餘，想到一個套住男子的方法，她在與男子性愛前，偷偷的在男子的保險套上戳洞，想藉此讓自己懷孕，以使男子與其確認關係。男子知道後一狀告上法院，法院判決女子偷偷把保險套戳破的行為，構成性侵，而判刑女子6個月。 雖然是發生在國外，但這種情況也可以能在我們生活中發生，那如果在我國做一樣的事，也會構成犯罪嗎？還是要負甚麼責任呢？

閱讀全文