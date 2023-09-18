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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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日前有位知名漫畫家在網路上PO出她和他的先生猜拳比賽輸的要含兒子的小雞雞的漫畫，並說小雞雞口感像粉腸，因而引發眾多網友撻伐，並認為該名漫畫家和她的先生的行為已經是性侵嬰兒的行為。
關於財產，小編今天要來講講小編我沒有的煩惱，也就是要來說說有財產的人才會有的煩惱。名下有財產的人在死前若是想安排自己的財產，避免自己死後大家上演連續劇裡的遺產爭奪戰、但又不想給某個或某些特定繼承人，可能的方法有什麼呢？
「數位性暴力」隨著科技日益進步，圖文音訊傳播容易，越來越盛行，樣態也越來越多元。
5月20日，總統蔡英文在總統府官網上公布「特赦」布農族獵人王光祿的消息。什麼是特赦？王光祿案是什麼？這些要從王光祿在河床上撿到槍講起……
每次要抽獎，抽不到的永遠都是自己。讓我們來設想一個情況，讓你上癮戒不掉的手遊跳出一個視窗，告訴你說：保證有10%的機率可以抽到最稀有、最強的卡（你超想要的那張卡！），於是你就投入了巨額資金，但就是ＸＸ的抽不到那張卡。於是，你實在太生氣，開始進行一系列柯南般的調查，後來發現，其實這個抽卡程式設定的是1%的中卡機會。你覺得你對遊戲的愛都被公司騙走了，於是你想提告遊戲公司詐欺，會成嗎？
相信大家都聽過這樣子的人間鬼故事：父親死了，有五個小孩，其中一個小孩拿著爸爸的存摺、印章還有密碼等等到銀行把錢領光，正常的話可能會拿去清償醫療費、喪葬費；偏偏有人則是把爸爸的存款都領光花在自己身上。孩子作為一名父親的繼承人，如果做了前述的事情，犯罪嗎？如果犯罪，是犯什麼樣的罪呢？
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