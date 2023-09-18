網紅豪砸百萬抽寶GG怒告詐欺 律師這樣說

每次要抽獎，抽不到的永遠都是自己。讓我們來設想一個情況，讓你上癮戒不掉的手遊跳出一個視窗，告訴你說：保證有10%的機率可以抽到最稀有、最強的卡（你超想要的那張卡！），於是你就投入了巨額資金，但就是ＸＸ的抽不到那張卡。於是，你實在太生氣，開始進行一系列柯南般的調查，後來發現，其實這個抽卡程式設定的是1%的中卡機會。你覺得你對遊戲的愛都被公司騙走了，於是你想提告遊戲公司詐欺，會成嗎？

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