貪杯上路責任有多重？律師一篇文告訴你.

【修法加重真的有效過嗎？從數據來看看】

關於酒駕的處罰，歷經多次的修法，每次的修法都對於酒駕的罰則有所加重，但不斷加重的刑罰真的對於杜絕酒駕有效果嗎?讓我們藉由統計數據來觀察修法的成效。 刑法關於酒駕的處罰於民國100年開始來到2年以下有期刑及併科罰金20萬元，後續在民國102年在次修法加重，108年新增累犯的處罰，至今年再度加重。而統計數據上，民國100年發生之酒駕件數為11,673件(包含酒駕當場致人於死或24小時內死亡412件及受傷或24小時後死亡11,261件)，修法加重後100年至109年之統計，總數量不斷下降至4,224(包含酒駕當場致人於死或24小時內死亡149件及受傷或24小時後死亡4,075件)，但至106年起數量下降緩慢，107年至109年甚至有上升的趨勢。藉由數據可以看出，修法加重之初是可以達到威嚇酒駕犯罪的效果，並可以杜絕許多酒駕事件發生，但修法多年後即慢慢無法達到威嚇效果，只得藉由每隔幾年修法加重，來「提醒」人民不可以酒駕，如此的方法是否治標不治本，對於大部分的人民或許不需較重的刑罰即會約束自己，但對於少部分的人民或許再重的罰則，也無法達到讓其約束自己不要酒駕。 酒後駕車，是一個危害大眾安全的行為，用刑法以及行政罰來處罰達到杜絕的效果或許是良方，但不斷加重的規定��，是好是壞，值得我們深思！

新聞來源：https://udn.com/news/story/6656/6056608