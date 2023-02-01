「拒絕客人！」律師告訴你店家拒賣的法律觀點.

【在法律上可以怎麼做呢？】

上面的故事，在日常生活中有可能發生，至於張貼不得攜帶寵物、限制年齡或是針對特定性別價錢不同的餐廳也常常見到，在這種情形下真的不能要求餐廳提供服務，請餐廳提供餐點或主張用一樣的價錢買相同的餐點嗎？ 其實在這個問題上主要爭議的是保護餐廳選擇與誰交易的「契約自由」範圍究竟有多廣，餐廳可以打著「契約自由」的大旗隨意為了歧視或是其他目的去選客人，而不賣東西或不提供服務給客人嗎？ 在法律的思考上，這種情形怎麼主張呢？或許可以思考「歧視行為」，是不是民法中的「權力濫用」，所謂「權力濫用」的意思是指一個人行使他的權利也是有限制的，那就是不可以侵害別人為目的。那什麼情形可以算是「權力濫用」呢？可以試著�用憲法第7條的平等原則作為分界來判斷。 憲法第7條規定「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」這是保障人民平等的規定，如果店家的限制是憲法第7條條文提到的這幾個情形，就要去看餐廳的手段(限制的方法)與目的(為什麼要限制)之間是不是具有合理的關聯性，如果沒有這樣已經破壞人民的平等權那就不行；如果不是憲法第7條所提到的那幾個情形呢？這時候就要去判斷要保護「店家限制得到的利益」還是「被限制客人失去的利益」，也就是比較誰的利益比較值得受保護。