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「拒絕客人！」律師告訴你店家拒賣的法律觀點.

「拒絕客人！」律師告訴你店家拒賣的法律觀點

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-04-28更新 2023-09-18
雷皓明律師
雷皓明律師
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身為原住民的老林，這天準備去一家遠近馳名的餐廳用餐。到了店門口，赫然看到店家的牆上貼了一個公告「為了維護用餐環境，以下人等不得在本餐廳用餐：原住民、帶寵物的人、12歲以下小朋友，此外女性用餐打八折。」老林不理會公告，逕自走進餐廳找了一個位子坐下，不料剛坐下不久，老闆就走到老林桌邊，指著老林的臉說道：「你那麼黑，肯定是原住民，請你出去，本店不賣你！」邊說還邊比出請老林離開的手勢，老林氣憤地走出餐廳，心裡滿不是滋味，心想遭遇這種歧視及侮辱，有什麼辦法可以伸張內心的憤怒跟保護自己呢？

【你你你！不准進來，我們店不賣給你】

身為原住民的老林，這天準備去一家遠近馳名的餐廳用餐。到了店門口，赫然看到店家的牆上貼了一個公告「為了維護用餐環境，以下人等不得在本餐廳用餐：原住民、帶寵物的人、12歲以下小朋友，此外女性用餐打八折。」老林不理會公告，逕自走進餐廳找了一個位子坐下，不料剛坐下不久，老闆就走到老林桌邊，指著老林的臉說道：「你那麼黑，肯定是原住民，請你出去，本店不賣你！」邊說還邊比出請老林離開的手勢，老林氣憤地走出餐廳，心裡滿不是滋味，心想遭遇這種歧視及侮辱，有什麼辦法可以伸張內心的憤怒跟保護自己呢？

【在法律上可以怎麼做呢？】

上面的故事，在日常生活中有可能發生，至於張貼不得攜帶寵物、限制年齡或是針對特定性別價錢不同的餐廳也常常見到，在這種情形下真的不能要求餐廳提供服務，請餐廳提供餐點或主張用一樣的價錢買相同的餐點嗎？ 其實在這個問題上主要爭議的是保護餐廳選擇與誰交易的「契約自由」範圍究竟有多廣，餐廳可以打著「契約自由」的大旗隨意為了歧視或是其他目的去選客人，而不賣東西或不提供服務給客人嗎？ 在法律的思考上，這種情形怎麼主張呢？或許可以思考「歧視行為」，是不是民法中的「權力濫用」，所謂「權力濫用」的意思是指一個人行使他的權利也是有限制的，那就是不可以侵害別人為目的。那什麼情形可以算是「權力濫用」呢？可以試著用憲法第7條的平等原則作為分界來判斷。 憲法第7條規定「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」這是保障人民平等的規定，如果店家的限制是憲法第7條條文提到的這幾個情形，就要去看餐廳的手段(限制的方法)與目的(為什麼要限制)之間是不是具有合理的關聯性，如果沒有這樣已經破壞人民的平等權那就不行；如果不是憲法第7條所提到的那幾個情形呢？這時候就要去判斷要保護「店家限制得到的利益」還是「被限制客人失去的利益」，也就是比較誰的利益比較值得受保護。

【所以哪些行哪些不行？】

看完上面的判斷方法，或許有點複雜，讓我們看看前面小故事的例子都可不可以吧！ 1.原住民不可以進來： 原住民是屬於種族上的限制，也就是上面提到憲法第七條的範圍，如果店家的目的只是為了「歧視」，那就不可以做這種限制，這時候客人可以依民法第148條及憲法第7條請求店家不可以拒絕販賣。 2.帶寵物的不可以進來、12歲小朋友不可以進來 這些限制都不是憲法第七條中提到的，這時候就要拿店家限制得到的利益與客人失去的利益相比，通常店家會做這些限制，常常是出於提供更好的用餐環境亦或販賣的商品不適合小朋友；至於客人失去的利益只是失去吃到美食的機會。客人損失的利益並沒有太大店家營業的利益比較值得受保護，因此店家做出這些限制是可以的。 3.女性用餐打八折： 這個情況下，店家區分男性價錢與女性價錢不同，是屬於憲法第7條「男女」平等的限制，這時候就要去判斷店家的目的，這種情形下店家的目的通常都是出於吸引更多客人增加營業收入，因此使用不同性別價格不同的手段來達到這個目的，是可以的。 很多餐廳為了維護餐廳的品質或是招攬更多的客人，會設下一些小規則，但這些規則是不是可行的，有沒有涉及歧視，下次遇到這些限制的時候可以思考一下，店家這麼做，合不合理，讓自己得到應該得到的尊重與服務。

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