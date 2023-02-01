律師談AI創作受著作權保護嗎？.

【AI創造出來的作品有著作權嗎？】
最近幾年科技高速的發展，在許多科幻電影裡，人工智慧（Artificial intelligence，簡稱AI）近年來的發展更是快速，從前幾年AI下贏職業棋手，到最近幾年AI技術應用範圍廣泛，開始有了以AI來創作的想法及實踐，2017年微軟的AI機器人小冰出版了一本詩集；亦有工程師以AI演算法，創造出一部小說；AI音樂的發展更為成熟，已有多個免費及付費AI可創造出音樂作品。 既然AI機器人已經可以創作，那它們所創造出的作品，有所謂的「著作權」，而受著作權法的保障嗎？
【著作權法中所保障的著作權的要件】
在探討AI機器人所創造的作品是否有著作權前，需要先了解著作權法所保護而具有「著作權」的作品要怎麼判斷。 依照著作權法的規定，具有著作權的作品，簡單來說要符合兩個條件，也就是有「原始性」和「創造性」。「原始性」的意思是指創作者獨立思考構想來的，簡單的說就是不是抄襲來的；至於「創造性」又包含兩項條件：第一個是作品是「人」創作出來的，不是其他動物創作的；另一個則是作品要可以表達著作者，也就是創作人的個性或是獨特性。 當一個作品符合上面所說的每一個條件，作品誕生的當下，著作者就會取得該作品的「著作權」，並且受到著作權法的保護。
【具體怎麼判斷？有哪些事情也有爭議呢？】
其實除了AI作品有一些作品也常常被拿出來思考是否具有著作權，筆者舉出兩個比較代表性爭議的例子。
在動物園中，有一隻非常聰明的猩猩，會使用手機的拍照功能拍出自拍照，那猩猩拍的自拍照是否具有著作權呢？答案是沒有的。這張照片雖然是由猩猩獨立創造而不是抄襲別人所來，也是一張可以表達該隻猩猩個性與獨特性的照片，但重要的是「猩猩不是人」，因此這張猩猩自拍照，就不具有著作權。
另一個例子則是Google街景車所拍出來的照片，街景車的運作模式是操作者設定好路徑，讓街景車按照路徑，拍下經過路段的所有街景，那這些照片是否具有著作權呢？答案也是沒有！這些照片雖然都是由設置街景車的人在沒有抄襲的情形下拍的，並且創作者也是人（街景車不是創作者，只是工具，就好比攝影師的照相機），但是這些照片因為是街景車機械式、不間斷地將所有街景拍下來，並不能表達設定路徑的人的個性或是獨立性，因此這些照片也不具有著作權。
【AI作品有著作權？未來發展可能】
回到AI作品，我們可以從兩種角度思考AI作品是否有著作權。如果認為AI是一個不是人類卻又擁有個性及獨特性的特殊體，那沒有抄襲他人而創作出來的AI作品，在現行的法規下雖然沒有著作權，但主要的原因是因為他「不是人類」（如同上方猩猩自拍照的思考）；至於如果認為AI只是一個工具，而經由AI演算法大量創作出來的作品，並不能表達使用AI創作的創作者的個性以及獨特性，因此AI作品不具有著作權（如同上方街景車照片的思考）�。 觀察近年AI的開發，似乎朝向越來越像人類，但並非人類的特殊智慧體發展。雖然多數國家目前大多是以AI並非人類來否定AI作品具有著作權，但隨著科技的進步下，未來很有可能會立法進一步保障AI作品的著作權，至於詳細如何保護？保護的範圍要多廣呢？著作權的歸屬又應該歸誰？這些問題在各國都有許多學者專家思考討論。在未來的世界，AI的管制法規必是需要面對的一大難題。
新聞來源：https://udn.com/news/story/6871/5851878