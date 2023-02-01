律師談AI創作受著作權保護嗎？.

【具體怎麼判斷？有哪些事情也有爭議呢？】

其實除了AI作品有一些作品也常常被拿出來思考是否具有著作權，筆者舉出兩個比較代表性爭議的例子。

在動物園中，有一隻非常聰明的猩猩，會使用手機的拍照功能拍出自拍照，那猩猩拍的自拍照是否具有著作權呢？答案是沒有的。這張照片雖然是由猩猩獨立創造而不是抄襲別人所來，也是一張可以表達該隻猩猩個性與獨特性的照片，但重要的是「猩猩不是人」，因此這張猩猩自拍照，就不具有著作權。

另一個例子則是Google街景車所拍出來的照片，街景車的運作模式是操作者設定好路徑，讓街景車按照路徑，拍下經過路段的所有街景，那這些照片是否具有著作權呢？答案也是沒有！這些照片雖然都是由設置街景車的人在沒有抄襲的情形下拍的，並且創作者也是人（街景車不是創作者，只是工具，就好比攝影師的照相機），但是這些照片因為是街景車機械式、不間斷地將所有街景拍下來，並不能表達設定路徑的人的個性或是獨立性，因此這些照片也不具有著作權。