「握不住的他/她」放縱偷吃的配偶　律師關心你的權益

【不管你啦你愛怎樣就怎樣：事前縱容】

事前縱容指的就是，隨便你你愛怎麼搞我都不管。但是只是知道自己的配偶去外面跟小王小三壞壞，就算是事前縱容嗎？實務上的案例顯示必須要有更明顯的明示行為。舉例來說，臺灣高等法院民事判決110年度上易字第75號的案件事實就是老婆和老公一��起去參加性愛趴，去參加時老婆應該就會知道老公會在這個派對上跟在場其他人發生性行為，因此法院便認為這部分老婆顯然知悉老公會與他人發生性行為而「縱容」之。另外，實務上也有因為配偶表示「妳要跟他怎樣是你們的事」、「妳和那個男的去過妳們的生活互不干涉」、「（我們）斷乾淨」，而認為他方的行為並沒有構成侵害配偶權，因為配偶已經表示不在乎、井水不犯河水（臺灣高雄地方法院民事判決106年度訴字第1102號）。

註：臺灣高等法院民事判決110年度上易字第75號：判決中分兩個部分，性愛趴的部分被認為並無侵害配偶權；但是性愛趴另外約的性行為認為有侵害配偶權。

綜合觀察實務判決，可以認為，在事後選擇原諒的話，必須要有清楚表達會放棄民事損害賠償請求權才不能提起民事訴訟，否則就算選擇原諒還是可以向他方請求民事賠償；而事前縱容也是一樣，必須要有很明確的「讓對方去」的明示行為或意思表達，否則仍然可以進行求償。總而言之，大原則就是，在說清楚、講明白要放棄民事上請求侵害配偶權的損害賠償，才算是真的放棄喔！