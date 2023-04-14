「以刑逼民」 車禍賠償不是中樂透！？.

【法官，他過失傷害！請順便叫他賠我車！】
在地小、人口多、車子也多的台灣，車禍是很多人每天上下班都會看到的景象、也是多數人都遇過的事情，車禍當中有時候可能會造成一方或雙方受傷，並對他方提起過失傷害的刑事告訴以及請求民事賠償，此時就有可能會遇到刑事訴訟中附帶民事訴訟（簡稱刑附民）的問題。
【什麼是刑附民？】
刑附民的相關條文規定在刑事訴訟法第487條以下。簡單來說，就是在刑事案件程序進行當中，同時對應該負賠償責任的被告提請民事損害賠償請求，且因為是附帶在刑事案件為請求，所以不需要另外繳納裁判費。
【為什麼要有刑附民？】
對於當事人來說，可以直接利用刑事訴訟的訴訟資料，免除自己蒐集證據的困難，也不需要再另外負擔訴訟費用；對法院來說，則是可以在同一個程序當中，將刑事案件以及民事案件一起解決、促進訴訟��經濟，可以節省法院以及當事人的勞力、時間、費用。也因為可以一起解決，所以可以較大程度避免裁判分歧的問題，舉例來說：車禍案件當中就比較不會出現刑事法院認為有過失傷害罪成立、民事法院卻判決不用賠償當事人的醫藥費問題。
【怎樣的情況下才可以提起刑附民？什麼時候提？法院能夠審理的民事案件範圍又到哪裡呢？】
根據刑事訴訟法第503條，若被告後來被諭知無罪、免訴或不受理判決，原告就不能提出刑附民。也就是說要在被告是有罪的情況下，才可以提起刑附民哦！並且依照第488條，要在二審辯論終結前提起。 而關於審理範圍的問題，必須是當事人的民事損害是因為「犯罪」發生。所以很重要的是，實務上認為，在車禍的過失傷害案件當中，對於人身上的損害（比如醫藥費、看護費用等等）可以在刑附民當中提出，但車輛毀損的損害並不行，因為刑法上並不處罰過失毀損的問題，過失毀損並非是一種「犯罪」。實務上的作法實際上有可能造成審判的割裂、也讓民眾摸不著頭緒。所以在標題一開始說的狀況，打咩打咩！不可以這樣請求！
【要是提出刑附民，但後來刑事無罪，那我的民事賠償部分怎麼辦呢？】
雖然刑事訴訟法規定如果被告後來無罪，必須要判決駁回原告民事部分；但因為民事案件時常會涉及請求權時效的問題，此時原告是可以聲請移送民事庭的！如此一來，民事案件的部分就會被轉到民事庭去審判，但原告也需補繳裁判費。因此就不會發生後來被告無罪、結果自己的請求權時效消滅的問題了。 ��以上就是關於實務上非常常見的刑附民問題，希望大家都不會有遇到要用到的時候；就算遇到了，也知道怎麼用！