「以刑逼民」 車禍賠償不是中樂透！？.

【怎樣的情況下才可以提起刑附民？什麼時候提？法院能夠審理的民事案件範圍又到哪裡呢？】

根據刑事訴訟法第503條，若被告後來被諭知無罪、免訴或不受理判決，原告就不能提出刑附民。也就是說要在被告是有罪的情況下，才可以提起刑附民哦！並且依照第488條，要在二審辯論終結前提起。 而關於審理範圍的問題，必須是當事人的民事損害是因為「犯罪」發生。所以很重要的是，實務上認為，在車禍的過失傷害案件當中，對於人身上的損害（比如醫藥費、看護費用等等）可以在刑附民當中提出，但車輛毀損的損害並不行，因為刑法上並不處罰過失毀損的問題，過失毀損並非是一種「犯罪」。實務上的作法實際上有可能造成審判的割裂、也讓民眾摸不著頭緒。所以在標題一開始說的狀況，打咩打咩！不可以這樣請求！