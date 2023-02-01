公平會調查人氣拉麵店！？律師曝：「XX」是關鍵.

【「聯合行為」怎麼判斷？關鍵是「合意」！】

那漲價究竟有沒有構成「聯合行為」有兩個判斷步驟，分別是「具有競爭關係的同一產銷階段事業」以及「合意」的判斷。 首先判斷「具有競爭關係的同一產銷階段事業」，也就是判斷這些事業之間是不是所謂的「水平競爭」關係，公平會會依照商品類型、地區、市占率來界定是不是同一水平競爭的商品市場。 接者最重要的判斷就是所謂的「合意」。 違法的「聯合漲價行為」與合法的「價格調整跟隨」兩個最大的差別就是在事業之間是不是具有「合意」。而「合意」的判斷，如果事業用契約、協議的方式來合意就很好判斷，但如果事業是用所謂的「君子協議」也就是事業之間沒有明確的契約約定，只是依照社會上的情誼、道德或是經濟上的壓力形成的合意，或是只是用新聞媒體、臉書發文方式交換漲價的敏感資訊，方便互相配合，這時候到底有沒有「合意」就會變得非常難判斷。 為了避免不肖業者逃脫罰則，因此法規賦予公平會可以用間接的證據去推定事業之間具有「合意」。「推定合意」比較具體的判斷步驟，首先要先觀察事業之間有沒有外觀一致的市場行為（好比一致的把拉麵的價錢上漲五元），接著要去說明這個合意是唯一導致行為一致的原因（因為有合意今天才一起漲五元），最後在透過市場狀況、商品或服務特性、成本及利潤、事業行為經濟合理性，來推論事業之間是否真的有「合意」才漲價而構成聯合行為，不是因為物價飛漲或�是市場的競爭跟隨其他事業一起漲價的合法價格跟隨。