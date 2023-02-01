比特犬咬死三歲小孩　「她」恐判刑！？.

【媽媽在法律上可能的責任：過失致死】

父母對於子女依法有一照顧保護的義務，在這個比特犬案件中，部分案發原因可以說是父母沒有履行自己好好照顧小孩的義務，而讓憾事發生，而這樣父母對於孩子的地位，以法律上的語言來說就是父母對子女有一「保證人地位」；若有「保證人地位」，刑法上就可以以「不作為」成立犯罪。舉個例子來說：如果一名兒子因為想要父親早點過世分遺產，因而拒絕餵食癱瘓在床的父親最終導致父親的死亡，兒子成立的會是刑法第272條殺直系血親屬罪；兒子雖然是以停止餵食的「不作為」而導致父親的死亡（不像是直接拿刀刺死的「作為」），因為兒子對於父親有一保證人地位（依照民法兒子有扶養父親的義務），故仍會讓兒子的行為成立不作為直系血親屬罪。 回到本案來說，母親對於這個3歲小孩有一保證人地位，其粗心放著小孩在家不管的「不作為」導致了孩子的死亡，就可能成立刑法第276條的過失致死。