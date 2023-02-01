家有毛小孩　你必須要知道的事！.

【動保法如何規定飼主責任的場所呢？】

在動物保護法第20條第1項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同。第2項規定具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。 其中「公共場所 」顧名思義，係指特定多數人或不特定之人得以出入、集合之場所，較無爭議。而「公眾得出入場所」指涉為何呢？ 所謂「公眾得出入場所」，係指非屬公共場所，而特定多數人或不特定之人於一定時段得進出之場所 (聽起來還是很抽象？！讓我們繼續看下去)。在刑法第150條聚眾鬥毆、第266條賭博罪等法條中都有「公眾得出入場所」這個用詞，從判決中我們可以看到法院是個案判斷該場所是否符合特定多數人或不特定之人於一定時段得進出的情形。如最高法院110年度台上字第5875號刑事判決： 「…就案發地點為工廠外之廣場，有碎石道路與宜蘭縣蘇澳鎮新馬路相連，該廣場及碎石道路對外未設阻隔或障礙，亦無禁止他人進入之告示或標誌，顯與一 般供人隨意通行之聯外道路、空地無異，縱該廣場為私人所有，仍不失為公眾得出入場所…」 。看來有無設阻隔或障礙，有無禁止他人進入之告示或標誌，是�否供人隨意通行是關鍵。