10分鐘讓你了解「留職停薪」.

【孩子剛出生、想出國留學，可以留職停薪嗎？】
雙薪家庭的小黃夫婦，孩子最近剛出生，如果兩人都去上班的話，就沒有人照顧孩子了，除此之外也想要在孩子長大的過程多多陪伴孩子，兩人討論後，不知道可不可以由其中一個人向公司申請留職停薪，在家照顧孩子？ 而小林是一個剛出社會工作三年的年輕上班族，最近覺得如果未來的事業要有所突破，就應該要再繼續提升自己，因此打算到日本念書，期望學成歸國後，可以進入公司的日本商業部門，有這個志向的小林也可以跟公司申請留職停薪嗎？
【留職停薪是什麼？原來還有分！？】
「留職停薪」的意思，是指勞工保留自己在公司中的職位，公司暫停給勞工薪水的制度。留職停薪的期間，勞工和公司的僱傭關係還是存在的，也就是勞工還是公司的員工，但這段期間，只是暫時停止這個關係，讓員工可以照顧孩子或是做其他如出國進修的事。 而留職停薪依照法規，又可以分成兩種，一種是「育嬰留職停薪」，另一種則是「一般留職停薪」。 「育嬰留職停薪」是依照性別工作平等法的規定，讓勞工可以照顧孩子。因此如果是已經在公司工作滿六個月以上的勞工，向公司申請育嬰留職停薪，公司是不可以拒絕的，並且不論是男、女員工，都可以向公司申請。但如果員工還沒有工作�滿六個月，那公司就可以選擇要不要同意。要申請育嬰留職停薪的勞工，要注意最晚在10天前用書面跟公司提出申請，並且是要孩子在三歲前才可以申請，最多留職停薪的期間不能超過二年。 至於「一般留職停薪」的情形有很多，只要不是育嬰留職停薪都算，最常見的像是傷病留職停薪、出國進修留職停薪、因服兵役的留職停薪（兵役法第44條1項1款）等，但一般的傷病、進修留職停薪勞基法並沒有一個統一的規定，就要看其他的個別規定，像是傷病的留職停薪，如果勞工請病假加上事假以及其他特別休假後還是沒有痊癒，那公司就可以經由員工的申請讓勞工留職停薪，但最多以一年為限制，至於其他如果沒有規定，就要看與公司的勞動契約有沒有約定，或是要經過公司的同意才能夠留職停薪。
【勞保還有嗎？那三節獎金跟年終獎金呢？】
那留職停薪期間還有勞保嗎？如果是「育嬰留職停薪」依照性別工作平等法16條的規定，勞工可以選擇要不要繼續參加勞保，這段期間，公司不用幫忙付保險費，勞工的保險費也可以遞延三年再繳，減輕勞工的負擔。至於「一般留職停薪」因為勞保除非法律有特別規定，不然原則上要真的有在工作的勞工才能由公司申報加保，因此除非是勞工保險條例第9條規定的服兵役留職停薪、傷病留職停薪以外，其他情形就不能繼續保勞保。 而三節獎金跟年終獎金拿不拿得到呢？「三節獎金」的部分，根據勞動部的函釋，如果公司發三節獎金的條件是員工「有沒有在職」的話，留職停薪的期間因為沒有在職，所以公司可以不發，但如果公司規定是用其他條件判斷要不要給，像是用工作表現、考核或工作年資來判斷的話，如果留職停薪期間的員工有符合條件，公司還是要發。至於「年終獎金」的部分，員工留職停薪之前年度的年終獎金，公司就應該發，但如果是留職停薪後年度的年終獎金，由於法規並沒有強制公司一定要發，公司就可以選擇要不要發，或是用比例的方式發。
【留職停薪，雇主員工雙贏好選擇】
因此上面故事中的小黃一家，是可以在孩子三歲之前跟公司申請「育嬰留職停薪」的，公司也必須同意，在這段期間小黃還是可以有勞保，也有可能可以拿到公司的三節獎金跟年終獎金；而要出國進修的小林，則就要跟公司好好討論了，公司可以選擇要不要讓小林保留職位出國進修，不過如果公司同意讓小林留職停薪，那段期間，小林不能繼續保勞保，也不一定可以拿到公司的三節獎金跟年終獎金。 留職停薪是一個職涯上中期可以暫時停下工作，照顧孩子、提升自己或是安心休養的機制，這段期間除了只要勞工與公司間將相關事項討論好，並多加注意，必能藉由這段時間創造雙贏的結果！