10分鐘讓你了解「留職停薪」.

【留職停薪是什麼？原來還有分！？】

「留職停薪」的意思，是指勞工保留自己在公司中的職位，公司暫停給勞工薪水的制度。留職停薪的期間，勞工和公司的僱傭關係還是存在的，也就是勞工還是公司的員工，但這段期間，只是暫時停止這個關係，讓員工可以照顧孩子或是做其他如出國進修的事。 而留職停薪依照法規，又可以分成兩種，一種是「育嬰留職停薪」，另一種則是「一般留職停薪」。 「育嬰留職停薪」是依照性別工作平等法的規定，讓勞工可以照顧孩子。因此如果是已經在公司工作滿六個月以上的勞工，向公司申請育嬰留職停薪，公司是不可以拒絕的，並且不論是男、女員工，都可以向公司申請。但如果員工還沒有工作�滿六個月，那公司就可以選擇要不要同意。要申請育嬰留職停薪的勞工，要注意最晚在10天前用書面跟公司提出申請，並且是要孩子在三歲前才可以申請，最多留職停薪的期間不能超過二年。 至於「一般留職停薪」的情形有很多，只要不是育嬰留職停薪都算，最常見的像是傷病留職停薪、出國進修留職停薪、因服兵役的留職停薪（兵役法第44條1項1款）等，但一般的傷病、進修留職停薪勞基法並沒有一個統一的規定，就要看其他的個別規定，像是傷病的留職停薪，如果勞工請病假加上事假以及其他特別休假後還是沒有痊癒，那公司就可以經由員工的申請讓勞工留職停薪，但最多以一年為限制，至於其他如果沒有規定，就要看與公司的勞動契約有沒有約定，或是要經過公司的同意才能夠留職停薪。