喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
10分鐘讓你了解「留職停薪」.

10分鐘讓你了解「留職停薪」

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-07-02更新 2023-09-18
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

雙薪家庭的小黃夫婦，孩子最近剛出生，如果兩人都去上班的話，就沒有人照顧孩子了，除此之外也想要在孩子長大的過程多多陪伴孩子，兩人討論後，不知道可不可以由其中一個人向公司申請留職停薪，在家照顧孩子？ 而小林是一個剛出社會工作三年的年輕上班族，最近覺得如果未來的事業要有所突破，就應該要再繼續提升自己，因此打算到日本念書，期望學成歸國後，可以進入公司的日本商業部門，有這個志向的小林也可以跟公司申請留職停薪嗎？

【孩子剛出生、想出國留學，可以留職停薪嗎？】

雙薪家庭的小黃夫婦，孩子最近剛出生，如果兩人都去上班的話，就沒有人照顧孩子了，除此之外也想要在孩子長大的過程多多陪伴孩子，兩人討論後，不知道可不可以由其中一個人向公司申請留職停薪，在家照顧孩子？ 而小林是一個剛出社會工作三年的年輕上班族，最近覺得如果未來的事業要有所突破，就應該要再繼續提升自己，因此打算到日本念書，期望學成歸國後，可以進入公司的日本商業部門，有這個志向的小林也可以跟公司申請留職停薪嗎？

【留職停薪是什麼？原來還有分！？】

「留職停薪」的意思，是指勞工保留自己在公司中的職位，公司暫停給勞工薪水的制度。留職停薪的期間，勞工和公司的僱傭關係還是存在的，也就是勞工還是公司的員工，但這段期間，只是暫時停止這個關係，讓員工可以照顧孩子或是做其他如出國進修的事。 而留職停薪依照法規，又可以分成兩種，一種是「育嬰留職停薪」，另一種則是「一般留職停薪」。 「育嬰留職停薪」是依照性別工作平等法的規定，讓勞工可以照顧孩子。因此如果是已經在公司工作滿六個月以上的勞工，向公司申請育嬰留職停薪，公司是不可以拒絕的，並且不論是男、女員工，都可以向公司申請。但如果員工還沒有工作滿六個月，那公司就可以選擇要不要同意。要申請育嬰留職停薪的勞工，要注意最晚在10天前用書面跟公司提出申請，並且是要孩子在三歲前才可以申請，最多留職停薪的期間不能超過二年。 至於「一般留職停薪」的情形有很多，只要不是育嬰留職停薪都算，最常見的像是傷病留職停薪、出國進修留職停薪、因服兵役的留職停薪（兵役法第44條1項1款）等，但一般的傷病、進修留職停薪勞基法並沒有一個統一的規定，就要看其他的個別規定，像是傷病的留職停薪，如果勞工請病假加上事假以及其他特別休假後還是沒有痊癒，那公司就可以經由員工的申請讓勞工留職停薪，但最多以一年為限制，至於其他如果沒有規定，就要看與公司的勞動契約有沒有約定，或是要經過公司的同意才能夠留職停薪。

【勞保還有嗎？那三節獎金跟年終獎金呢？】

那留職停薪期間還有勞保嗎？如果是「育嬰留職停薪」依照性別工作平等法16條的規定，勞工可以選擇要不要繼續參加勞保，這段期間，公司不用幫忙付保險費，勞工的保險費也可以遞延三年再繳，減輕勞工的負擔。至於「一般留職停薪」因為勞保除非法律有特別規定，不然原則上要真的有在工作的勞工才能由公司申報加保，因此除非是勞工保險條例第9條規定的服兵役留職停薪、傷病留職停薪以外，其他情形就不能繼續保勞保。 而三節獎金跟年終獎金拿不拿得到呢？「三節獎金」的部分，根據勞動部的函釋，如果公司發三節獎金的條件是員工「有沒有在職」的話，留職停薪的期間因為沒有在職，所以公司可以不發，但如果公司規定是用其他條件判斷要不要給，像是用工作表現、考核或工作年資來判斷的話，如果留職停薪期間的員工有符合條件，公司還是要發。至於「年終獎金」的部分，員工留職停薪之前年度的年終獎金，公司就應該發，但如果是留職停薪後年度的年終獎金，由於法規並沒有強制公司一定要發，公司就可以選擇要不要發，或是用比例的方式發。

【留職停薪，雇主員工雙贏好選擇】

因此上面故事中的小黃一家，是可以在孩子三歲之前跟公司申請「育嬰留職停薪」的，公司也必須同意，在這段期間小黃還是可以有勞保，也有可能可以拿到公司的三節獎金跟年終獎金；而要出國進修的小林，則就要跟公司好好討論了，公司可以選擇要不要讓小林保留職位出國進修，不過如果公司同意讓小林留職停薪，那段期間，小林不能繼續保勞保，也不一定可以拿到公司的三節獎金跟年終獎金。 留職停薪是一個職涯上中期可以暫時停下工作，照顧孩子、提升自己或是安心休養的機制，這段期間除了只要勞工與公司間將相關事項討論好，並多加注意，必能藉由這段時間創造雙贏的結果！

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook