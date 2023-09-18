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前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
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日前新北市衛生局一名林姓女員工從衛生局頂樓跳下身亡，尋短前在臉書發文控訴遭長官性侵，但長官配偶也在臉書貼文反擊是林姓女員工與其配偶有婚外情，破壞他的婚姻關係，林姓女子父母在事發後，認為正宮的發文侵害林姓女子的名譽權情節重大，憤而提起告訴求償200萬元。
日前新聞報導，有則判決(109原訴字第41號民事判決)正宮懷疑先生外遇，向小三請求80萬損害賠償，經台北地方法院審理認配偶權不存在，判原告敗訴，在這個小三人人喊打的風氣下，這份判決著實引起外界一片譁然！
我們也在這邊說說對於這份判決的看法，跟大家討論討論吧！
12歲的小美在校產生人際關係問題後，轉而投入傳說對決的虛擬環境中，試圖逃避現實的困境，在遊戲的世界裡遇到14歲的小明，兩人在遊戲的過程中產生情愫，開啟了網戀，一開始都很美好讓小美沈浸在粉紅泡泡中，直到某一天，小明向他要求拍攝上空照，被愛情沖昏腦的小美答應了，但小明卻軟土深掘想要下體的私密照，小美拒絕便情緒勒索表示「如果不答應，就把小美上空照傳給其他人看」，小美懼怕下傳送了下體私密照給小明。事後，小美父母發現小美變得沈默寡言，進一步了解後，發現小明的惡行便報警處理。
這半年來，一齣齣律政相關的韓劇席捲全台，從年初的「少年法庭」到最近的「非常律師禹英禑」都讓觀眾看得目不轉睛，也一窺韓國的法律體系與台灣的異同，就讓我們以「少年法庭」為引，來看看台灣的少年犯罪如何處理。
日前禾馨集團被檢察官起訴，原因是因為協助產婦以不實理由申請保險理賠，讓產婦可以因為生小孩而多領許多不該領到的保險金。禾馨將一些不受保險理賠的項目，如：醫美、新生兒健檢等項目都開在手術費、術後止痛等項目，讓產婦可獲得理賠。因為禾馨有提供這樣的「服務」，許多產婦都慕名而來，在產婦同意、禾馨幫忙的情況下，讓禾馨有更多的生意，產婦也可以藉此拿到理賠。
暑假期間，與家人朋友在炎炎夏日到遊樂園玩刺激的遊樂設施，留下美好回憶，是一個不錯的夏日行程。但遊樂園中，有的設施是又高又快，刺激危險。2月時就有一名女子，在搭完刺激的大怒神後頭暈嘔吐，送醫後死亡，醫院研判死因是腦內出血。發生這種遺憾，家屬傷心欲絕，找上遊樂園，要求遊樂園負責。但真的有辦法讓遊樂園負責或是賠錢嗎？
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