14歲小屁孩面臨七年以上有期徒刑？竟是因為他做了「這件事」！

12歲的小美在校產生人際關係問題後，轉而投入傳說對決的虛擬環境中，試圖逃避現實的困境，在遊戲的世界裡遇到14歲的小明，兩人在遊戲的過程中產生情愫，開啟了網戀，一開始都很美好讓小美沈浸在粉紅泡泡中，直到某一天，小明向他要求拍攝上空照，被愛情沖昏腦的小美答應了，但小明卻軟土深掘想要下體的私密照，小美拒絕便情緒勒索表示「如果不答應，就把小美上空照傳給其他人看」，小美懼怕下傳送了下體私密照給小明。事後，小美父母發現小美變得沈默寡言，進一步了解後，發現小明的惡行便報警處理。

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