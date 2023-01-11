小三、小王時代來臨！？律師帶你一起論法院「這個」判決.

【本案原告僅依民法第184條1項前段請求】

另外，本案法官有意區別民法第184條第1項前段與後段之差異，民法第184條第1項前段所保護的客體是權利，而後段所保護的客體是利益。 以本案為例，用前段請求的話是主張配偶權，用後段請求的話是主張配偶的身分利益受侵害，而本案原告是依民法第184條第1項前段請求，主張的權利為配偶權，所以本案法官認定配偶權不存在的結論，使他依此請求為敗訴。而類似的案件，其實不乏以民法第184條第1項前後段一起主張(臺灣新北地方法院 110 年度訴字第 987 號民事判決)，或是僅以後段主張身分法益受侵害，即被告故意以違背善良風俗之方法損害其利益(臺灣士林地方法院 110 年度訴字第 1226 號民事判決)，最終原告獲得賠償。回到本案，原告僅請求前項，是本案法官也僅能審理民法第184條第1項前段，姑不論本案用後段是否就有機會成立，但是配偶權應該是已經被承認的權利，我們認為本案法官認定配偶權不存在，還是有待商榷的。

新聞來源：https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1048254