小三、小王時代來臨！？律師帶你一起論法院「這個」判決.

【在元配傷口上灑鹽？！---論配偶權不存在判決】
日前新聞報導，有則判決(臺灣臺北地方法院 109 年度原訴字第 41 號民事判決)正宮懷疑先生外遇，向小三請求80萬損害賠償，經台北地方法院審理認配偶權不存在，判原告敗訴，在這個小三人人喊打的風氣下，這份判決著實引起外界一片譁然！ 我們也在這邊說說對於這份判決的看法，跟大家討論討論吧！
【配偶權是大法官承認的權利】
事實上配偶權是已經過大法官承認的權利，婚姻係配偶雙方自主形成之永久結合關係，除使配偶間在精神上、感情上與物質上得以互相扶持依存外，並具有各種社會功能，乃家庭與社會形成、發展之基礎，婚姻自受憲法所保障（司法院釋字第748號解釋參照） 。本案法官在判決中有說明為何認定配偶權不存在，有興趣的讀者可以看看判決理由的論述鋪陳，而我們認為縱使現在刑法通姦罪已刪除，但應並不影響元配請求民法上損害賠償之權利，所以對於判決如此的認定仍認為並不合理。
【本案原告僅依民法第184條1項前段請求】
另外，本案法官有意區別民法第184條第1項前段與後段之差異，民法第184條第1項前段所保護的客體是權利，而後段所保護的客體是利益。 以本案為例，用前段請求的話是主張配偶權，用後段請求的話是主張配偶的身分利益受侵害，而本案原告是依民法第184條第1項前段請求，主張的權利為配偶權，所以本案法官認定配偶權不存在的結論，使他依此請求為敗訴。而類似的案件，其實不乏以民法第184條第1項前後段一起主張(臺灣新北地方法院 110 年度訴字第 987 號民事判決)，或是僅以後段主張身分法益受侵害，即被告故意以違背善良風俗之方法損害其利益(臺灣士林地方法院 110 年度訴字第 1226 號民事判決)，最終原告獲得賠償。回到本案，原告僅請求前項，是本案法官也僅能審理民法第184條第1項前段，姑不論本案用後段是否就有機會成立，但是配偶權應該是已經被承認的權利，我們認為本案法官認定配偶權不存在，還是有待商榷的。
新聞來源：https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1048254