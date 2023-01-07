羅生門？她控「長官性侵」墜樓亡！正宮反擊遭家屬求償200萬….

【那要什麼情形才可以呢？】

由於條文沒有更詳細的判斷標準，可不可以拿到「慰撫金」只能藉由法院的判決歸納，而法院通常的判斷標準是： 「要身分關係發生質量上的變動，像是身分關係受剝離、剝奪並且情節重大」 下面各舉一個法院認為可以跟不可以的案子來更詳細的說明 1.可以請求的案子（子女缺氧性腦病變） 一名員警跑步訓練中昏迷，因未能在第一時間或急救導致缺氧性腦病變，造成認知障礙、語言機能喪失及四肢神經肌肉障礙，法院認定對於父母來說不僅增加了要終生照護兒子的工作，也不能享兒子的孝親，親情的身分關係已經有重大的變動，因此可以請求慰撫金。（最高法院108年度台上字第1057號民事判決，二審判決案號：臺灣高等法院104年度重上國字第5號民事判決） 2.不可以請求的案子（子女下半身癱瘓） 而在另一件案子中，一名女子在受員警追捕過程中，受碰撞而導致顱內出血、頭骨骨折，法院認為雖然女子受了嚴重的傷，父母因而心疼每日以淚洗面，但父母不捨是常情，雖然有精神上的痛苦，但是父母與女子間的親情關係並��沒有嚴重的變動，身分關係還是圓滿的存續，所以不能請求慰撫金。（臺灣高等法院 102 年度上國字第 20號判決參照）