辣個男人涉製槍獲判「公訴不受理」！律師告訴你「關鍵理由」.

【在美國犯罪，在台灣也要受刑法制裁？】

孫安佐在美國犯罪，回來台灣為什麼還要受審判呢？原因是我國的刑法原則上雖然採取了所謂的「屬地主義」，也就是在我國領域內發生的犯罪，才會受刑法的規範，但也以「屬人主義」為輔助。代表「屬人主義」的條文，就在刑法的第7條，這條規定中華民國的國民如果在國外犯了第5條（例如，內亂、外��患）、第6條（規範公務員的）以外的罪，且最輕本刑在我國是3年以上有期徒刑的罪，也會受我國的刑法制裁。但有例外的是，如果犯罪地的法律對某個犯罪行為是不處罰的，在我國就不處罰，也就是說既然在國外不構成犯罪，即便在我國有觸犯刑法的，我國也不會處罰。 另外要補充的是，如果在國外已經服刑過了，在台灣又被判刑，依照刑法的第9條是可以抵掉的。 因此孫安佐在美國犯了「恐怖威脅罪」以及「持非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪」兩個罪，即便在美國被判刑，並服完刑期了，回到台灣檢察官還是有權依照刑法第7條起訴他，法院也有權利可以進行審判。如果最後判決他有罪，他還是可以把在美國已經服的289天拿來抵在台灣的刑責。