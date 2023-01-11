「最熟悉的陌生人」30年後再相見竟是：我們再離一次吧.

【民國96年前和96年後結婚規定不一樣】

我國民法關於結婚的規定於民國96年的時候有更正，在96年以前是「儀式婚」，96年以後是「登記婚」，儀式婚就是必須要有一個公開的儀式，舉凡擺流水席請客或者到法院公證結婚都是，但是因為過往儀式婚會帶來很多問題，比如席開300桌宴客但是卻沒有進行結婚登記，導致身分證上配偶欄仍是空白，可能就會有不知情的人與這個已經結婚的人再度交往，導致大家關係很八點檔；後來96以後改成登記婚，也就是現在民法第982條規定，必須要書面、二位證人以上，並且到戶政機關為結婚之登記，才算真正結婚。