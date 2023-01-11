「最熟悉的陌生人」30年後再相見竟是：我們再離一次吧.

【30年前，我們離婚了嗎？】
今天來講一個繞了三十幾年還沒結束的婚姻故事。桃園的薛姓夫妻在民國75年的時候經法院公證結婚，後來因為各種原因薛夫和薛妻各自嫁娶，但法院在上個月判決雙方在75年結的那次婚一直以來都存在，沒有因為後來雙方和別人結婚所以75年的婚就已經不存在。為什麼法院會這麼說呢？除了上天捉弄人讓薛姓夫妻30年後法律上還是夫妻，法律上又是因為什麼原因呢？
【民國96年前和96年後結婚規定不一樣】
我國民法關於結婚的規定於民國96年的時候有更正，在96年以前是「儀式婚」，96年以後是「登記婚」，儀式婚就是必須要有一個公開的儀式，舉凡擺流水席請客或者到法院公證結婚都是，但是因為過往儀式婚會帶來很多問題，比如席開300桌宴客但是卻沒有進行結婚登記，導致身分證上配偶欄仍是空白，可能就會有不知情的人與這個已經結婚的人再度交往，導致大家關係很八點檔；後來96以後改成登記婚，也就是現在民法第982條規定，必須要書面、二位證人以上，並且到戶政機關為結婚之登記，才算真正結婚。
【儀式婚時代下的婚姻沒離成】
薛姓夫妻在75年結婚時選擇到法院辦理公證結婚，有滿足當時儀式婚的結婚要件，婚姻成立。但是看到這邊的你（妳）一定會覺得，可是薛姓夫妻後來不是各自嫁娶嗎？這邊算是案外案，就薛夫的部分，法院認為因為前婚（75年那次）還存在，所以他後來的婚姻因為違反重婚規定本來就無效，而且法院認定薛夫並沒有民法第988條之1的適用（本條規定如果重婚雙方為善意無過失，後婚有效），薛夫有大學學歷、又曾出國留學，不可能不知道兩願離婚的法定要件，後婚沒有結成、前婚仍存在；而薛妻部分則是後婚也已經撤銷結婚登記，所以後婚也不存在，雙方75年結的婚根本沒有離掉。而薛夫另外還有主張當時有和薛妻簽離婚協議書，但是薛夫無法舉證主張當時有簽離婚協議，所以法院難以採信「有簽離婚協議」的說法。
【沒離婚成功，可是這30年雙方根本沒有交集，怎麼辦？】
法院雖然認定當時的婚沒有離成（原告的先位之訴），但是判決認定原告備位之訴請求離婚為有理由，因為雙方早就沒有往來、感情早就疏離，薛夫請求離婚為有理由。所以三十幾年後的現在，他們總算離婚了。法院按照民法的規定給予正確的判決讓他們現在才離婚，但是離婚之後還有得吵，關於財產分配的爭執在離婚判決後才要正式開始，涉及過去30年雙方無交集的日子裡財產是否還能均分等問題，雙方當事人還得頭痛好一段時間啊！